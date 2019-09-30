Albayrak: '(Yeni Ekonomi Programı) Bu yılki programın ana temasına 'Değişim başlıyor' dedik' - ANKARA İzle
Albayrak: "(Yeni Ekonomi Programı) Bu yılki programın ana temasına "Değişim başlıyor" dedik" - ANKARA - Yeni Ekonomi Programı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması - Programa katılanlardan görüntüANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nda konuştu. (1)Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasına "Değişim başlıyor" dedik."
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