Albayrak: 'Kadın toplumun en değerli parçası olan ailenin mimarıdır' - İSTANBUL
Albayrak: "Kadın toplumun en değerli parçası olan ailenin mimarıdır" - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu.
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