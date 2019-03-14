Albayrak: 'Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir' - İSTANBUL
Albayrak: "Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir" - İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu.
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