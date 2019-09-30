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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Albayrak: 'İşsizlik oranını 2020’de yüzde 11,8’e düşürmeyi hedefliyoruz' - ANKARA

Albayrak: 'İşsizlik oranını 2020’de yüzde 11,8’e düşürmeyi hedefliyoruz' - ANKARA

Albayrak: "İşsizlik oranını 2020’de yüzde 11,8’e düşürmeyi hedefliyoruz" - ANKARA - Yeni Ekonomi Programı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nda konuştu.
(7)Yeni Ekonomi Programı'nda işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.

İşsizlik İşsizlik Oranı 

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