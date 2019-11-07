Albayrak: 'İnşallah bu yılı pozitif büyümeyle kapatacağız' - SAMSUN Haberi
Albayrak: "İnşallah bu yılı pozitif büyümeyle kapatacağız" - SAMSUN - Samsun İş Dünyası Buluşması programı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun 'da İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. (3)Albayrak: "Bu yıl itibariyle başlattığımız bu hamle ile 2019 yılı içerisinde tarihimizin en yüksek altın ihraç kapasitesine ulaştık. Sadece bu yıl 82.3 ton altını, ama yastık altında ama piyasada ekonomiye kazandırdık"Albayrak: "2019 yılında bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında bütçeye koyduğumuz 117 milyar liralık faiz ödeme kapasitesini, inşallah bu yıl 100 milyarın da altında kapayarak buradan elde ettiğimiz tasarrufu ekonomiye, bütçedeki diğer kalemlere aktararak önemli bir yılı ortaya koyduk"Albayrak: "Eylül ayı itibariyle başlayan bu ekonomik aktivitedeki, istihdamdaki toparlanma, rakamlara çok güçlü bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Ekim ayının öncü rakamları da aynı istikamette devam ediyor. Kasım aralık daha da iyi gidecek"
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