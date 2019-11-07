Albayrak :'(IMF ile görüşme) Biz böyle bir iş, böyle bir adım, böyle bir görüşme yapmadık' - SAMSUN
Albayrak :"(IMF ile görüşme) Biz böyle bir iş, böyle bir adım, böyle bir görüşme yapmadık" - SAMSUN - Samsun İş Dünyası Buluşması programı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun 'da İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. (2)Albayrak: "Mesele demek ki birilerinin küçümsediği gibi yok baz etkisi, şu, bu değilmiş. Demek ki mesele enflasyonla mücadelede Türkiye tüm paydaşlarıyla çok güçlü bir performans yakalamış"Albayrak: "Faiz noktasındaki piyasa etkisini, buradaki salondaki haziruna, üreticiye, yatırımcıya, iş dünyasına, sanayiciye soruyorum, Samsun 'dakine, yüksek faizin olduğu bir yerde bunu başarabilmek mümkün mü? Büyüme, yatırım, finansman, maliyet. Şükürler olsun, bugün geldiğimiz noktada önemli bir mesafe kaydettik"Albayrak: "(IMF ile görüşme) Biz böyle bir iş, böyle bir adım, böyle bir görüşme yapmadık"Albayrak: "Türkiye, kimseden bir kuruş almadı. Hiç kimseye de el açmadık"
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