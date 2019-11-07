Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Albayrak: 'Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek tarihi bir netice ortaya koyduk' - SAMSUN

Albayrak: 'Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek tarihi bir netice ortaya koyduk' - SAMSUN

Albayrak: "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek tarihi bir netice ortaya koyduk" - SAMSUN - Samsun İş Dünyası Buluşması programı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelmesi - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun 'da İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı.
(1)Albayrak: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk"Albayrak: "Son 15 ay, hep birlikte yaşadık. Ülkemizi kur, faiz ve enflasyon sarmalına birileri almak için her yolu denedi"Albayrak: "Önümüzdeki yıl itibariyle artık tek haleli, düşük tek hanelileri çok daha güçlü bir şekilde yaşayacağımız bir döneme hızla Türkiye girecek"

Enflasyon 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı