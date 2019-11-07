Albayrak: 'Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek tarihi bir netice ortaya koyduk' - SAMSUN
Albayrak: "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek tarihi bir netice ortaya koyduk" - SAMSUN - Samsun İş Dünyası Buluşması programı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kürsüye gelmesi - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun 'da İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. (1)Albayrak: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de 1,70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk"Albayrak: "Son 15 ay, hep birlikte yaşadık. Ülkemizi kur, faiz ve enflasyon sarmalına birileri almak için her yolu denedi"Albayrak: "Önümüzdeki yıl itibariyle artık tek haleli, düşük tek hanelileri çok daha güçlü bir şekilde yaşayacağımız bir döneme hızla Türkiye girecek"
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