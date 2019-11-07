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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Albayrak: '(Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımız) Tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar' - SAMSUN Haberi

Albayrak: '(Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımız) Tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar' - SAMSUN Haberi

Albayrak: "(Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımız) Tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar" - SAMSUN - Samsun İş Dünyası Buluşması programı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıSAMSUN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun 'da İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı.
(4 SON)Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finasman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar."Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız."

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