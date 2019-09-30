Albayrak: '2019’u bütçe açığının milli gelire oranında yüzde 2,9 ile kapatmayı hedefliyoruz' - ANKARA
Albayrak: "2019’u bütçe açığının milli gelire oranında yüzde 2,9 ile kapatmayı hedefliyoruz" - ANKARA - Yeni Ekonomi Programı - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasıANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı’nda konuştu. (5)Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe açığının GSYH'ye oranı hedefi, 2019 ve 2020 için yüzde 2,9, 2021 için yüzde 2,5, 2022 için yüzde 1,5 oldu.
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