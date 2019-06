Alaşehir Belediyesi'nin jeotermal projesi dünya birincisi oldu

-JEOTERMAL ALANLARDAN GÖRÜNTÜLER

( MANİSA ) - Jeotermal enerji ile meyve sebze kurutma projesi dünyada ses getirdi MANİSA



- Alaşehir Belediyesinin hazırladığı "Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (kurutma)" projesi, ABD'de de düzenlenen, 20 ülkeden 200 projenin katıldığı yarışmada dünya birincisi seçildi. Alaşehir'e 5 milyon dolarlık yatırım kazandıracak projeyle, başta Alaşehir üzümü olmak üzere meyve ve sebzelerin kurutma işlemi jeotermal enerji ile yapılabilecek. Verimli ovalarında, becerikli çiftçileriyle her yıl ürettiği üzümleri dünyanın birçok noktasına ihraç ederek, ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlayan Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Türkiye’nin en sıcak dünyanın ise 4’üncü sıcak suyuna sahip bir kent olarak da dikkat çekiyor. Tüm bu bileşenleri bir araya getiren Alaşehir Belediyesi, "Sürdürülebilir Jeotermal Enerji ile Meyve ve Sebze Dehidrasyonu (kurutma)" adı altında bir proje hazırladı. Proje kapsamında başta Alaşehir üzümü olmak üzere meyve ve sebzelerin kurutma işlemi jeotermal enerji ile yapılabilecek. Bu projeyle ABD'de düzenlenen yarışmaya katılan Alaşehir Belediyesi, 20 ülkeden 200 projesi arasında; Texas Thc Üniversitesi, Texas A/M Commerce Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü, ABD Yeşil Binalar Konseyi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile Amerika Kent Uzmanlarının oluşturduğu komisyon tarafından dünya birincisi seçildi. 5 milyon dolar maliyetli projenin ödülü 19 Temmuz günü Teksas Dallas'ta Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na verilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İlçemiz dünyaca ünlü Sultaniye üzümün başkenti. Son yıllarda ilçemizde tarıma dayalı bir bölge olmamıza rağmen sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla tanıştık. Biz enerjinin gerekli olduğu kadar sürdürülebilir tarımın da gerekli olduğuna inanıyoruz. Hem enerji kaynaklarının devamlılığı açısından hem de tarımın sürdürülebilir olması açısından bir proje hazırladık. Bu projemizi Amerika'da bir yarışmaya sunduk. Bu yarışmadaki komisyon projemizi birinci olarak seçtik. Biz bu projeyle beraber Alaşehir'de jeotermal kaynakların tarıma dayalı sürdürülebilirlik açısından kullanılmasını hedefliyoruz. Biz seçim meydanlarında şu sözü vermiştik; 'Biz kendimizi marka yapmak için değil, Alaşehir'i ve Alaşehir'in Sultaniye üzümünü marka yapmak istiyoruz' demiştik. Hala sözümüzün arkasındayız. İnşallah ilerleyen yıllarda Alaşehir'imiz ismine yakışır Ala bir şehir haline gelecektir. Proje ile ilçemize 5 milyon dolarlık bir yatırım gelecektir. Kurulacak olan tesiste Alaşehir Sultaniye üzümünü kurutmayı ve üzüm hasadından sonraki sezonda her türlü yaş meyve ve sebzeyi kurutmayı hedefliyoruz" dedi.