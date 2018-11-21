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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Alanyalı üreticiler Rusya'nın avokado talebine yetişemiyor - ANTALYA

Alanyalı üreticiler Rusya'nın avokado talebine yetişemiyor - ANTALYA

- Avokadonun paketlenmesinden görüntü - Avokadodan ayrıntılar - Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen'in açıklaması - Avokadodan ayrıntılarAlanyalı üreticiler Rusya'nın avokado talebine yetişemiyor - Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen: - "Bu yıl Ukrayna ile başlayan avokado ihracatı Rusya ile devam etti. Rusya'ya 15 bin adet gönderiyoruz. Devamını istiyorlar ama elimizde yeteri kadar yok"ANTALYA (AA) - Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, avokado ihracatını Ukrayna'nın ardından Rusya ile sürdürdüklerini belirterek, bu ülkenin aldığı 15 bin adet avokadonun devamını istediğini ancak ellerinde yeteri kadar ürün bulunmadığını söyledi.

Sevilgen, Alanya Hali'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki avokado üretiminin yüzde 70'inin Alanya'da gerçekleştirildiğini ifade etti.
Avokadonun ihracatının da yapıldığını aktaran Sevilgen, "Üreticiler için ekonomik değeri yüksek avokadonun bilinirliğiyle birlikte tüketimi de arttı. Türkiye'nin ihtiyacını karşılamaya çalışırken yurt dışından da talep alıyoruz." dedi.
Geçen haftalarda Ukrayna'ya ürün gönderdiklerini belirten Sevilgen, şunları kaydetti:"Şimdi de Rusya'ya gönderiyoruz, 15 bin adet gönderiyoruz, devamını istiyorlar ama elimizde yeteri kadar ürün yok. Diğer ülkelerde şu anda avokado hasadı bitti. Üretim yok ama bizde hasat daha yeni başladı.
Alanya avokadosunun tadı, minerali ve raf ömrü diğer türlerden farklı. Aslında iç piyasaya yetiştirmekte zorlanıyoruz ancak bu meyveyi çok istedikleri için göndermeye karar verdik. Geçtiğimiz yıl da Rusya'ya göndermiştik. Bu yıl ilk kez gönderiyoruz."

Asad Yurt Dışı 

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