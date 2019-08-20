Alanya’dan Ukrayna’ya 3.5 ton avokado ihracatı

--Avokadodan detaylar

--Paketlenmesinden görüntü

--Hilmi sevilgen konuşması

--Okan Gökten konuşması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Bu yıl toplam 40 bin hektar alandaki avokado bahçesinde 50 milyon adet üretim hedeflenen Antalya’nın Alanya ilçesinde 15 bin adet yaklaşık 3.5 ton avokado ile Ukrayna’ya ihracatı başladı.

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokado, tüketimi artınca 1990'lı yıllar başında Alanya başta olmak üzere Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretilmeye başlandı. Antioksidan özelliğiyle bilinen ve 4 adedi yaklaşık 1 kilogram gelen avokadonun Alanya'daki üretimi her geçen gün artıyor. Alanya, Türkiye avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılar hale gelirken, geçtiğimiz yıl üretim adeti 40 milyona kadar ulaştı. Bu sene hasadına başlanan avokadonun hava şartlarının normal olmasından dolayı bu rakamın 40 bin hektar alanda 50 milyon olması bekleniyor. Toptan adet fiyatı kalitesine göre 4-4,5 lira arasında değişen avokadonun 6-7 lira arasında perakende fiyatıyla tezgahlarda yerini buluyor. Ukrayna’ya ilk etapta 15 bin adet Geçtiğimiz günlerde ilçede hasadına başlanan avokado ilk olarak Polonya’ya ihracatı yapılmıştı. Bugün ise Bahçelerden hasadı yapılarak toptancı haline getirilen 15 bin adet yaklaşık 3.5 ton avokado, aracı şirket yetkileri tarafından incelendikten sonra Ukrayna’ya gitmek üzere kamyona yüklendi. “Lezzet ve kalitesini gördükleri için tercih ediyorlar” Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, avokadonun geçtiğimiz günlerde Polonya’ya ihracatı başladığını söyledi.



Bugün de Ukrayna’ya avokado ihracatı yapıldığını aktaran Sevilgen,” Ukrayna’ya avokado ihracatı yapıyoruz ama daha öncesinden alışık olduğumuz bir ülke, geçtiğimiz yıl müşterimizdi. Bugün de ilk alışverişimizi yapıyoruz ve 15 bin adet gönderiyoruz. İleriki günlerde tahmini olarak 200-300 bin adet daha gönderiyoruz. Romanya'dan sonra Ukrayna'ya gönderiyoruz. Libya'dan da gelen teklif var, keza İsveç'ten de talep var. Çalışmalarımız sürüyor” dedi.

“Ürünümüz çok kaliteli ve lezzetli” Romanya, Ukrayna, Gürcistan, Libya, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerle de görüşmelerinin sürdüğünü belirten Sevilgen,” Ürünümüz şuan için yetersiz. Talep çok fazla, talepleri karşılayamıyoruz. Ürünümüz çok kaliteli, lezzetli ve şekil itibariyle Güney Amerika, Kenya gibi ülkelere oranla daha iyi. Üretimimiz çok az. Dünyada sıralamaya giremiyoruz. Bir önceki yıl 30 milyon civarındaydı. Geçen yıl 40 milyonu tutturduk. Şimdi hedefimiz 50 milyon ama bu 100 milyon olsa da yetersiz olacak en az 200 milyon adet avokado üretmemiz gerekiyor. İlçede 10 ay boyunca süren hasat dönemi var. Haziran ve temmuz aylarında boşluk vardı. Yeni bir cinsle bunu doldurduk ama bir avokado ağacı 3 yıl sonra ürün veriyor. Bir kaç yıl sonra 12 ay boyunca avokado ürünü satabileceğiz. Artık herkese olur diyemiyoruz. Şu an bir tır istemişlerdi ancak 15 bin adet gönderebiliyoruz” diye konuştu.

Ukrayna'ya avokado gönderen firmanın yetkilisi Okan Gökten ise yurt dışına avokado dışında başka meyve ve sebze çeşitleri de ihraç ettiklerini belirtti.



