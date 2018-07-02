Alanya'da kruvaziyer turizmi - ANTALYA

- Orient Queen isimli kruvaziyer - Yolculardan görüntülerAlanya'da kruvaziyer turizmi - Orient Queen isimli kruvaziyer, Antalya 'nın Alanya ilçesine ikinci kez geldiANTALYA (AA) - Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya 'nın Alanya ilçesine ikinci kez geldi.Alanya Limanı'na demir atan gemide çoğu Lübnanlı 190 yolcu, 170 de mürettebatın bulunduğu belirtildi.Yolcuların büyük kısmı otobüslerle ören yerlerine götürülürken, bazı turistler ilçe merkezini gezmeyi tercih etti.Lüks yolcu gemisinin akşam saatlerinde Mikanosa'ya hareket etmesi bekleniyor.