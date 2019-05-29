Aksaray’da yurtdışına yonca ihracatı başladı Haberi

-Balya halinde yoncaların görüntüsü

-Yonca taşınması

-Başkan Koçak ile röp.

-Tarım Orm. Mdr. Saklav ile röp.

-Üretici ile röp.

-Detaylar



( AKSARAY ) AKSARAY



- Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı ve yonca üretiminde Türkiye 3’üncüsü olan Aksaray’dan Ortadoğu ülkelerine yonca ihracatı yapılıyor. Geçen yıl 6 bin ton yonca ihracatı yapan Aksaray, bu yıl 50 bin ton yonca ihracatına hazırlanıyor. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 200 bin dekar arazide yonca ekimi yapıldığına değinerek, “Aksaray’da 200 bin dekara yakın yonca ekim alanımız var. 1,5 Milyon ton yonca üretimimiz var. Tabi yoncamızın protein değeri çok yüksek olduğundan dolayı Ortadoğu’dan özellikle bu sene ciddi bir talep var. Talebin artması ile birlikte yonca üretin çiftçilerimiz adına fiyatlar gayet iyi ve üreticilerimiz memnun. İlimizde de hayvancılık yapıldığından dolayı önümüzdeki günlerde iç piyasada fiyatların yüksek olacağını şimdiden belirtmek istiyoruz. Tabi yoncada ne kadar ilerdeysek yonca tohumluğunda da Türkiye’de birinciyiz. Buda üreticimizin ne kadar kaliteli ekim, üretim yaptığından kaynaklanıyor. Arap ülkelerinin birçoğu yoncayı Aksaray’dan alıyor. Şu anda da sıraya girmiş durumdalar. Esnaflarımızı gezdik. Hepsi de bağlantılar yapmış. Birleşim Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn gibi Ortadoğu ülkelerine gönderiyoruz. Geçen yıl 6 bin ton ihracat yaptık. Allah izin verirse bu sene de 50 bin ton yoncayı çeşitli ülkelere ihraç edeceğiz” dedi.

Yonca üreticisi Aydemir Ölmez ise, “Yurtdışına yonca gönderiyoruz. Geçen yıl gönderdik ve ilk açılımı yaptık. Ürünlerimizi gördüler, değerlendirdiler ve o ürünler teminatımız oldu. Şimdi buraya akın ediyorlar. Benim kendi firmam adına 13 bin tonluk anlaşmam oldu. Diğer firmalarında kendilerine göre anlaşmalarının olduğunu tahmin ediyorum. Bu sene 50 bin tonluk civarında yurtdışı ihracatımız olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, “İlimizde yonca ihracatı büyük bir hızla devam etmekte. İlimizde 200 bin dekar alanda yaklaşık 1 Milyon 350 bin ton yonca üretilmektedir. Yonca üretiminde Türkiye’de 3’üncüyüz. Bugünde Yenikent beldemizde yonca ihracatı yapan firmalarımız ile görüştük. Geçen sene 6 bin ton ihraç etmiştik. Bu sene şu ana kadar 5 bin 700 ton ihraç edildi. İnşallah bu sene sonuna kadar 50 bin ton ihraç etmeyi hedefliyoruz. Aksaraylı çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz kazanıyor” diye konuştu.



