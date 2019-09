Aksaray’da üreticiler eğitiliyor, verim, kalite ve hijyen artıyor

-Kadınların inek sağım görüntüsü

- Aksaray’da hayvansal üretim alanında üreticileri yönelik verilen eğitimlerle hem verimlilik artırılıyor, hem de üretim kalitesi artırılıyor. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvansal üretim yapan birçok alanda üreticilere çeşitli eğitimler veriliyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe, belde ve köylerde süt hijyeni ve kalitesi kapsamında eğitim kursları açtı. Kurslarda 2 yılda yaklaşık 9 bin tarım ve hayvancılık üreticisine eğitim verilirken, verim, kalite ve hijyen alanında ciddi gelişmeler yaşandı. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray’ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu hatırlatarak, “Bakanlığımız Eğitim İdaresi Daire Başkanlığı talimatları doğrultusunda ilimiz belde ve köylerinde özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, üreticilerimize süt hijyen eğitimi veriyoruz. Buradaki amacımız özellikle hayvansal üretimde, özellikle sütte kalite ve hijyeni artırmak açısından eğitimler vererek çiftçimizi bilinçlendiriyoruz. Aynı zamanda üretimi artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilerimiz bu eğitimlerden verim aldıklarında hem üretim yönünden hem de ekonomi yönünden kendini daha alternatif gelir kaynaklarıyla birlikte üretimi artıracaklar. Aynı zamanda da çiftçilerimiz süt hijyeni ve hayvancılık konusunda kendileri bilgilenmiş olacak. Hem Aksaray ekonomisi, hem milli ülke ekonomimize katkı sağlayacaklar” ifadesini kullandı. “Çok şey öğrendik, eğitimlerden çok memnunuz” Süt hijyen eğitimi alan üretici Fadimana Uygar (45) birçok alanda ciddi şeyler öğrendiklerine dikkat çekerek, “Şöyle sağılır, şöyle temiz verilir, makineyi temiz tutun. Biz zaten temiz tutuyorduk ama şimdi anlatılınca daha iyi temiz olduk. Yani memnun olduk burada kurs aldığımızdan. Çok memnun olduk başka köylere de tavsiye ederim. Kadınlarımızda kurslara katılmalı” dedi.

Üretici Hacer Öten (60) ise, “Biz hocamızdan çok memnun olduk. Her şeylerini duyduk. Temizliğini, makineleri yıkamasını, memesini silmesini, her şeyi burada öğrendik. Yıkıyorduk ama silmiyorduk. Eğitimden sonra hem kalitemiz arttı, hem verimimiz arttı. Temizliğimiz arttı” diye konuştu.

Bir diğer üretici Suna Baylak (43), eğitimlerin çok faydalı olduğunu ve bu eğitimlerde birçok şeyi öğrendiklerini söyledi.



Baylak, “Süt sağım eğitimi aldık şu anda burada. Çok memnunuz. Süt hijyenimiz arttı. Verim ile kalitemiz arttı. Ben öncede gittim bu kursa eğitimlerde öğrendim her şeyi. Eğitim alında daha iyi öğrendik. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.