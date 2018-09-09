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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Akdeniz Sineği hastalığı Niğde’ye sıçradı, meyve üreticileri bahçelerinde yüzde 80 kayıp olduğunu söyledi

Akdeniz Sineği hastalığı Niğde’ye sıçradı, meyve üreticileri bahçelerinde yüzde 80 kayıp olduğunu söyledi

bahçeden görüntü

Hastalık Oyaca İnter 

-armutlardan görüntü
-armut bozumundan görüntü
-üretici ile röportaj

( NİĞDE ) NİĞDE

- Akdeniz Sineği hastalığı Niğde’deki armut, şeftali ve elma bahçelerine yüzde 80 oranında zarar verdi. Kış armudu üretiminde önemli bir yere sahip Bor İlçesine bağlı Bahçeli Kasabası’nda yılda 500 ton kış armudu üreten meyve üreticileri, bu yıl Akdeniz Sineği hastalığı sebebiyle üretimin 50 tona düşeceğini belirttiler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgi vermiyor Yıllardır meyve üreticiliği yapan Cumali İmre: “Bu yıl maalesef kayısılarda, kirazlarda ve son zamanlarda da kış armudunda büyük bir Akdeniz sineği hastalığı görüldü.
Yüzde 50, yüzde 80 hatta yüzde yüze varıncaya kadar ürün kaybımız var. Bunun için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin biran önce gelip bizleri aydınlatmasını ve bilgilendirmesini istiyoruz. Bir üretici olarak yetkililere sesleniyorum. Sinekle nasıl mücadele edileceğini bilmiyoruz. İnternetten okuyoruz. Sinekle mücadele için tuzaklı önlem alınıyormuş. Nasıl bir ilaç atılacağını bilmiyoruz. Çünkü ilk defa bu yıl meydana geldi. Daha önce Akdeniz sineği diye bir hastalık yoktu” dedi.
Bu sezon armut yok Akdeniz Sineği hastalığının Ağustos ayında görülmeye başladığını belirten İmre: “ Daha önceki yaz armutlarında yoktu, Ağustos ayında başladı.
Bu sineklerin meyvenin kokusuna geldiği söyleniyor. Meyveyi iğnenin ucu kadar deliyor. İçine giriyor içine yumurtluyor ve çürütüyor. İçeride çürüyor yumuşak bir hal alıyor kopardığımız armut olsun yada diğer meyveler olsun hepsi yenmez halde oluyor. Şeftalilerin içerisine girmiş kurt yapmış. Topladığımız şeftalilerde bakıyoruz hiçbir delik yok ama içerisi hep kurt dolu. Bunu da satamıyoruz depolara da koyamıyoruz. “Bahçeli Kasabasında her yıl en aşağı 500 ton kış armudu olurdu ama bu gidişle 50 ton anca buzhaneye koyabilirler. Çünkü kış armudu kışın yenen bir armut. Yeşil toplanır buzhaneye konur ve çevre illere Nevşehir, Mersin gibi illere gider. Ama bu sene buzhaneye koyacak armut yok” diye konuştu.

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