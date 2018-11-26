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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Akdeniz'e 155 bin balık bırakıldı - ANTALYA İzle

Akdeniz'e 155 bin balık bırakıldı - ANTALYA İzle

- Beymelek Lagün'ünden drone görüntüleri - AKSAM Beymelek Tesisinden detaylar - AKSAM Beymelek Tesisi Koordinatörü Durali Eraslan ile röportajAkdeniz'e 155 bin balık bırakıldı - Akdeniz Su Ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, bu yıl Akdeniz'in çeşitli noktalarına yaklaşık 75 bin çupra, 55 bin levrek, 25 bin kadar da sarıağız bıraktı - AKSAM Beymelek Tesisi Koordinatörü Durali Eraslan: - "Bu balıkları yine kendi gen kaynağının bulunduğu alanlara bıraktık. Kontrollü bir şekilde Akdeniz'in çeşitli bölgelerine bırakıyoruz. Önümüzdeki yılda da 150 - 200 bin kadar balık bırakmayı planlıyoruz" - "Mavi yengeç üreterek hem azalan alanlarda tekrar çoğalmasını sağlamak hem de ihtiyaç duyulan yerlerde satışını yapmak istiyoruz"ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Akdeniz Su Ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM), bu yıl Akdeniz'in çeşitli noktalarına yaklaşık 75 bin çupra, 55 bin levrek, 25 bin kadar da sarıağız saldı.AKSAM Beymelek Tesislerinde, hem Akdeniz'de balık varlığının artırılması çalışmaları yapılıyor hem de balıkçılığın gelişmesi için yavru balık üretimi gerçekleştiriliyor. Tesiste üretilen balıkların bir kısmı denize bırakılıyor bir kısmı da balık üretim çiftliklerine satılıyor.AKSAM Beymelek Tesisi Koordinatörü Durali Eraslan, AA muhabirine, AKSAM'ın Beymelek biriminde levrek, çupra ve sarıağız balıklarının yoğun olarak üretildiğini söyledi.

Bu yıl Akdeniz'e yaklaşık 75 bin çupra, 55 bin levrek, 25 bin kadar da sarıağız bırakıldığını kaydeden Eraslan, "Bu balıkları yine kendi gen kaynağının bulunduğu alanlara bıraktık. Kontrollü bir şekilde Akdeniz'in çeşitli bölgelerine bırakıyoruz. Önümüzdeki yılda da 150 - 200 bin kadar balık bırakmayı planlıyoruz. Bu, doğal kaynaklarımızı korumak, sürdürülebilir balıkçılık sağlamak açısından son derece önemli." diye konuştu.
Eraslan, AKSAM'ın Kepez biriminin de bu yıl 6 milyona yakın sazan yavrusunu Türkiye'nin birçok yerindeki göl ve göletlere balıklandırma amaçlı olarak bıraktığını bildirdi.Denize bırakılan balıklar dışında balıkçılık işletmelerine 12 milyon kadar levrek ve çupra satışı yapıldığını kaydeden Eraslan, ayrıca yine işletmelere 20 kilogram civarında da levrek yumurtası verildiğini kaydetti.
- Beymelek Lagünü izleniyorBeylemek Tesislerinin yanında bulunan Beymelek Lagün (Dalyan) Gölü'nün balıklar için çok önemli bir kaynak olduğunu anlatan Eraslan, balıkların buraya beslenme amacıyla girdiklerini, daha sonra da yumurtlamak amacıyla denize çıkış yaptıklarını söyledi.

Bilimsel araştırma yapılması için göl içine izleme cihazları konulduğunu kaydeden Eraslan, şu bilgileri verdi:"İzleme cihazları sayesinde deniz suyu ekosisteminde PH, sıcaklık, oksijen, tuzluluk, bulanıklık gibi anlık değişen parametreleri takip ediyoruz. Bunun yanı sıra su altı görüntüleme sistemiyle hangi balıklar, hangi zamanda, ne tarafa göç ediyor, bunların da tespitini yapıyoruz. Burası yaklaşık 350 hektar büyüklüğünde bir göl. 100 hektar kadar taşkın sahası var. Lagün balıklar için önemli bir besin ortamı sağlamasının yanında kuşlar için de önemli bir göl. Genelde göçmen kuşlar burayı kışlak olarak kullanıyor. Canlıların yaşaması için doğal, zengin bir ortam."Lagün gölünde mavi yengeçle ilgili de bir çalışma yapıldığını belirten Eraslan, mavi yengeci üreterek hem azalan alanlarda tekrar çoğalmasını sağlamak hem de ihtiyaç duyulan yerlerde satışını yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kışlak Yumurta Mavi Yengeç Göçmen Kuşlar Göçmen Kuş 

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