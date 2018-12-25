- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.020 TL olarak belirlenmiştir' İzle



- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.020 TL olarak belirlenmiştir" dedi.



