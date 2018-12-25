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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.020 TL olarak belirlenmiştir'
Bakan Selçuk'un açıklamaları
( ANKARA ) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.020 TL olarak belirlenmiştir" ANKARA
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.020 TL olarak belirlenmiştir" dedi.