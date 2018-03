Moderatör Hakkında

Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...

devamı Dinç Tunçel ile Moderatör; Hafta içi hergün, Türkiye'den ve dünya'dan en hassas haberlerle sizinle buluşuyor. Canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konuklarıyla günün getirdiklerini sizinle paylaşıyor. Moderatör'ün gözünden Türkiye ve dünya bir başka görünüyor... Moderatör, hafta içi hergün saat 17:45'te, Beyaz TV'de. ...

- Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, et fiyatlarıyla ilgili konuşarak, "Et fiyatları düşmez. Düşeceğini düşünmeniz bile bundan sonra hayal olur. Mera hayvancılığını geliştirmemiz lazım" dedi.Uludağ Ekonomi Zirvesi ‘tarımın geleceği’ oturumuyla devam etti. İkinci oturumu Denizbank CEO’su Hakan Ateş’in moderatörlüğünde, Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Yıldız, Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi Başkanı Jannes Maes ve SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz konuşma yaptı. Oturumda konuşan Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, “3 bin liraya çalışacak çoban bulamıyoruz. Bu ülkede mülteciler olmasa çoban yok. Hayvancılık kimse yapmak istemiyor. Et ucuzlamaz. Üretimi arttırmamız lazım. Mera hayvancılığını konuşmadığınız dönemde kırmızı et ucuzlar mı? Amerika’da çölde adam angus yetiştiriyor. Avustralya’da angusu çölde seçtik. Bizim mera hayvancılığına geri dönmemiz lazım. Etçi bir hayvan yetiştirip, para kazanmak hayvancılığın önüne geçemez. Sürekli paramızla Uruguay’dan dana alamayacağız. AB’ye gitseniz, 500 bin dana ver deseniz, veremez. Bizim üretmemiz lazım. Coğrafyaya uygun hayvan yetiştirelim” diye konuştu."Küçükbaşın ana sorunu mera" Küçükbaşın ana sorununun mera, ikinci sıkıntısının çoban olduğunu belirten Hacıince, “Meralar çok küçüldü. Köylerde meralar boş. Meralara hayvan çıkmadığı için kuruyan otlardan çıkan yangın sayısı yüzlerden fazla. Bir dönem ormana küçükbaşın girmesi yasaklanmıştı. O dönem kısa sürdü. Köylerde hayvan yok. Türkiye’de meracılığın sahibi yok. Et fiyatları düşmez. Düşeceğini düşünmeniz bile bundan sonra hayal olur. Mera hayvancılığını geliştirmemiz lazım. Adam niye köyünden durmuyor. Orada her şey bedava. Türkiye ette son viraja geliyor. Genç çiftçilerle ilgili, bizde çobana kız vermiyorlar. Dövizle hayvan, yem alıyorsun. 8 ay sonra kestiğin gün aynı parayı koyamıyorsunuz. Ben bu işi merecılıkla becerdim. Biz, Antalya-Konya sınırında meracılık yapıyoruz. Şuanda biz Türkiye’de hurda denilen ineği alıyoruz, üzerine 5 daha doğum yaptırıyoruz. Onun çap ve iskelet yapısına uygun tohumlar atıyoruz. Gençler üretimden kaçtığı müddetçe bu ülkede et düşer mi? Çok zor” açıklamasını yaptı. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Bugün için 110 milyon nüfusu besleyen bir kaynaktan bahsediyoruz. Bir yerde kayıp, bir yerden artan nüfus. Ben tarımı olmayan ülkeyi, mutfağı olmayan eve benzetiyorum. Türkiye’nin durumu da bence bu. Tarımımız yoksa, mutfağımız yok demektir. Tarım niye kayboluyor. Artan nüfus ve şehirleşmeden bahsettik. Verimli tarım alanlarının imara açılması, parçalı ve dağınık tarım arazileri, bilinçsiz, modern olmayan tarım gibi bir çok unsur sayabiliriz. Biz İGSAŞ olarak, senin toprağın için hangi gübreyi atman gerektiğini biliyor musunuz sorusuna, biz babamızdan x gübresini gördük. Böyle durumda toprağın verimliliği düşer. Öncelikle tarımı doğru anlamak gerektiğini 80 milyon nüfusun bununla beslenmesi gerektiğini, ithalatla bir yere varamayacağımızı, projeler geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.