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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ağrı, Van ve Hakkari'den gelen öğrenciler Toyota Türkiye'yi ziyaret etti - SAKARYA

Ağrı, Van ve Hakkari'den gelen öğrenciler Toyota Türkiye'yi ziyaret etti - SAKARYA

- Öğrencilerin fabrikaya gelişi - Fabrika gezisinden detaylar - Öğrenciler ile röportajlarAğrı, Van ve Hakkari'den gelen öğrenciler Toyota Türkiye'yi ziyaret ettiSAKARYA (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında düzenlenen geziye katılan öğrenciler Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya 'daki fabrikasını ziyaret etti.Arifiye ilçesindeki fabrika yerleşkesine gelen 90 öğrenciye çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Programda konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, gezi sırasında gördükleri ve tecrübe edecekleri deneyimlerden dolayı öğrencilerin bir ufuk sahibi olacağını söyledi.

Kentte tarımdan ekonomiye çok farklı alanlarda faaliyet gösteren sektörlerin bir arada olduğunu belirten Nayir, ilde bir proje uygularken denge politikası yürüttüklerini, tarımı, sanayiyi ve turizmi birlikte sürüdürülebilir kılmayı amaçladıklarını kaydetti.
Vali Nayir ve Toyota Otomotiv Sanayi Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.Öğrencilerden Dilara Yıldızlı, arabalara karşı büyük bir hayranlığı olduğunu dile getirerek, "Buraya geldiğimden dolayı çok mutluyum. Özellikle arabaların tarihini öğrenmek nasıl üretildiklerini görmek benim için heyecan verici bir duyguydu." diye konuştu.
Otomobillerin üretim süreçlerini merak ettiğini aktaran Elanur Kahriman da merak ettiği konuları yerinde gördüğü için kendini şanslı hissettiğini ifade etti.
İbrahim Alaca da dünyada söz sahibi olmak için otomotiv sektörünün çok önemli olduğuna işaret ederek, "Dünya çapında adını duyurmuş Toyota'dayız. Bize bu imkanları sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Öğrenciler daha sonra fabrikanın üretim hattını gezdi.

Fabrika Politika Otomotiv Sektörü Öğrenciler Denge Politikası 

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