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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da dolu meyve bahçelerinde zarara yol açtı

Afyonkarahisar’da dolu meyve bahçelerinde zarara yol açtı

Dolu yağışından görüntüler

Dolu Yağışı Karahisar 

-Meyve üreticisi Ahmet Özcan
-Genel görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Karacaören köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, meyve bahçelerinde büyük hasara yol açtı. Sandıklı ilçesi Karacaören köyünde akşam saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren dolu yağışı, kiraz, erik, vişne, ceviz ağaçlarında hasara neden oldu. Dolu meyvelerin dökülmesine ve dalların kırılmasına neden olurken, özellikle hasat dönemindeki kiraz ağaçlarında büyük zarar oluştu. Köy sakinlerinden Ahmet Özcan, “Akşamüzeri yağmur başladı.
Ardından da dolu yağdı. 5-6 dakikada bütün mahsullere zarar vererek haşat etti. Çok mağduruz, çok kaybımız var. Allah’tan gelene bir şey diyemeyiz. Buna da şükrediyoruz. Bütün eriklere, kirazlara, domates, biber, patlıcan hepsinde zarar var. Bizim buralarda kiraz ve vişneler meşhurdur. Köydeki bazı arabaların kaportalarında da zarar var. Ekinlerin bazılarında da zarar var, buğday ve arpayı da yatırmış. Sebze fidanlarını yarı belinden kırmış. Buna da şükrediyoruz. Beterin beteri var” dedi.
Mehmet Arık isimli vatandaş ise, dolu afetini evinin penceresinden görüntülediğini söyledi.

Köy halkı, zararlarının giderilmesi için devletten yardım beklediklerini belirttiler.
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