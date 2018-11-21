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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrika tarlalarını yerli traktör sürecek - ANKARA

Afrika tarlalarını yerli traktör sürecek - ANKARA

- Afrika tarlalarını yerli traktör sürecek - Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan - GIAD Üst Yöneticisi Ismail Altayeb Abdalla - GIAD'a üretim lisansı verilmesine ilişkin anlaşmanın imza töreniAfrika tarlalarını yerli traktör sürecek - Türkiye'nin önemli traktör üreticilerinden Erkunt Traktör, Afrika'nın en büyük mühendislik endüstrileri firmalarından Sudanlı GIAD'a "ArmaTrac" markasıyla traktör üretimi için lisans verdi - Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan: - "ArmaTrac marka traktörlerimizle yalnızca Sudan pazarında değil, COMESA üyesi 19 ülkenin pazarında da önemli adımlar atacağız" - GIAD Üst Yöneticisi Ismail Altayeb Abdalla: - "Erkunt Traktör Sanayii AŞ ile büyük bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyuyoruz"ANKARA (AA) - Türkiye'nin önemli traktör üreticilerinden Erkunt Traktör, Afrika'nın en büyük mühendislik endüstrileri firmalarından Sudanlı GIAD'a "ArmaTrac" markasıyla traktör üretimi için lisans verdi.Erkunt Traktör Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, Bilkent Otel'de düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, atılan imzalarla ilk defa Türkiye'den bir traktör markasının ihraç edildiğini söyledi.

GIAD'ın yıllardır çalıştıkları ve çok inandıkları bir şirket olduğunu dile getiren Armağan, "Sudan, 2009 yılından beri çabalayarak altyapı oluşturduğum ve müthiş gelecek gördüğüm bir ülke. Daha önce distribütörümüz olan GIAD, artık traktör üretme noktasına geldi." dedi.
Sudan'ın Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) üyesi olduğunun altını çizen Armağan, "Sudan'da üretilmeye başlanacak ArmaTrac marka traktörlerimiz ile yalnızca Sudan pazarında değil, COMESA üyesi 19 ülkenin pazarında da önemli adımlar atacağız. Özellikle bugün sektörün içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde bu marka ihracat haberinin herkese moral vereceğini umut ediyorum." diye konuştu.
Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Armağan, traktörün parçalarının Sudan'da bir araya getirileceğini, ilk sevkiyatın da gelecek yılın ocak ayında gerçekleştirileceğini ifade etti.
Armağan, 2019 için 500 - 1000 arasında traktör ihracatı öngördüklerini kaydetti.
- "Tarım endüstrisi Sudan için çok önemli"GIAD Grup Üst Yöneticisi Ismail Altayeb Abdalla da firmalarının 1994 yılında kurulduğunu belirterek, bugüne kadar 4 stratejik planı tamamladıklarını dile getirdi.12 farklı iş alanında hizmet verdiklerini anlatan Abdalla, şu ifadeleri kullandı:"Sudan çok geniş tarım arazileri ve bol yağışlı iklimiyle verimli bir tarım ülkesidir. Bu sebeple tarım endüstrisi Sudan için çok önemlidir. Dolayısıyla tarım ekipmanları, traktör, biçerdöver, iş makineleri, sulama ekipmanları ve tarımsal ilaçlama makinelerine olan talep de yüksektir. Bu talebin önemli bir bölümünü karşılayabilmek için 2014 yılından beri değerli iş ortağımız Erkunt Traktör Sanayii AŞ ile büyük bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyuyoruz."Konuşmaların ardından Armağan ve Abdalla, GIAD'a üretim lisansı verilmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Strateji İmza Töreni Tarım Mühendislik 2009 Yılı 

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