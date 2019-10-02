Adıyaman bademine talep hızla artıyor İzle

-Bademlerin işlenmesi

-Çalışan işçiler

-Fabrika müdürü ile röp.

-Droneile çekilmiş genel görüntü

-Drone ile çekilmiş bahçe görüntüsü



( ADIYAMAN )- Ekili alan bakımından Türkiye birincisi olan Adıyaman’ın bademlerinde üretim her geçen yıl daha da artıyor ADIYAMAN



- Türkiye’nin ‘Badem Diyarı’ Adıyaman’da üretilen bademler Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği fabrikasında işlenerek ulusal marketler zincirinin raflarında satılıyor. Ekili alan bakımından Türkiye’de birinci sırada olan Adıyaman’da badem üretimi her geçen yıl artıyor. Adıyaman’da ki badem üretim alanı 6 yılda 20 kat arttı. 2013 yılında 3 bin 500 dekar olan badem dikim alanı 2019 yılında 70 bin dekara ulaştı. Teşvik ve Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Birliği tarafından badem işleme tesisi açmasıyla badem bahçelerinin alanı genişledi. 2018 yılında 16 bin metrekarelik alanda 5 bin 200 metrekare kapalı alanda kurulan işletmede günlük 15 ton badem kırımı gerçekleştiriliyor. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde açılan fabrikada katma değeri yüksek badem yağı, badem şekeri gibi ürünler üretmek için projeler hazırlandı. Entegre tesiste kabuklu badem işlenmiş paket olarak çıkıyor. Paketlenen bademler yerel ve ulusal marketlerin raflarında yerini alıyor. Kahta Badem Fabrikası Müdürü Ömer Faruk Özbek, Türkiye’de tüketilen bademin sadece yüzde 27’sinin üretildiğini belirterek, “Günde 9 ton kırma kapasitemiz var ama son dönemlerde yoğun talebin olmasıyla birlikte günde 15 ton badem kırma kapasitesine ulaştık. Yerel ve ulusal marketler zincirlerinden talepler gelmesiyle birlikte üretim miktarımızda ve satışlarımızda büyük artışlar oldu. Badem işleme tesisimiz 2018 yılında kurularak ilk ürün alımını bu yılda yaptı. İşletmemizin ürün alımıyla birlikte bölgede badem dikim alanlarında büyük artış oldu. Bu artışta işletmemizin payı büyüktür. Son dönemlerde 70 bin dekarın üzerine çıkan badem üretim alanıyla birlikte Adıyaman badem dikim alanı açısından birinci sıraya yerleşti. Bizde kapasite artırımını iki katına çıkartmak için projeler hazırladık. Üretim arttıkça üretim alanlarının da artacağı düşüncesindeyiz. Bizim tesisimiz Türkiye’de en entegre tesislerden birisidir. Kabuklu bademin gelip, kavrulmuş paketli badem olarak çıkması noktasında tüm aşamalar tamamıyla gerçekleştirilmektedir. İnşallah yurt dışından ithal ettiğimiz bademden, yurt dışına ihraç ettiğimiz bademe döneriz. Şuanda tükettiğimiz yüzde 27’sini üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

