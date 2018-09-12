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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’nın yerli ve milli pamuğunun hasadı başladı Haberi

Adana’nın yerli ve milli pamuğunun hasadı başladı Haberi

Pamuk hasadından genel ve detay görüntüler

Asad Yerli Üretim 

-Pamuk tarlasından genel görüntüler
-Fatih Karataş'ın konuşması

( ADANA )- Yüksek Mühendis Karataş: “Yerliyiz, milliyiz, bugünden itibaren Türkiye’nin her yerindeyiz” ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde Yüksek Mühendis Fatih Karataş’ın 14 yıl önce başlattığı pamuk ıslah çalışmalarının ardından geliştirdiği “Ceyhan 520” pamuk çeşidinin hasadına başlandı. Karataş, “Yerliyiz, milliyiz, bugünden itibaren Türkiye’nin her yerindeyiz” dedi.
Çukurova’da ‘beyaz altın’ın eski günlerine dönmesi için gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. 14 yıl önce başlattığı pamuk ıslah çalışmalarının ilk ürünlerini almaya başlayan Ceyhan Tohumculuk’un sahibi Yüksek Mühendis Fatih Karataş, kendi geliştirdiği Ceyhan 520 pamuk çeşidinin hasadına katıldı.
Karataş, tamamen yerli üretim olan pamuk çeşidinin satışına da başladıklarını söyledi.

Pamuk tarlasındaki işçilerin hem elle hem de makineyle yaptığı hasatta konuşan Karataş, 2004 yılında başlattıkları pamuk ıslah çalışmalar neticesinde Ceyhan 520 pamuk çeşidinin, çiftçilerle buluşturulmaya başlandığını belirterek, “14 yıllık çalışma sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilen bu çeşidimizi, çiftçilerimize tanıtım safhasındayız” diye konuştu.
Geliştirdikleri Ceyhan 520 pamuk tohumunun tamamen yerli ve milli olduğuna dikkat çeken Karataş, “Bu tarla günlerine Türkiye’nin yer yerinde devam edeceğiz. Yerliyiz, milliyiz, bugünden itibaren Türkiye’nin her yerindeyiz” dedi.
(ANL-
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