Adana'nın peynir hali... Bölgenin yağ ve peynirleri bu pazarda satılıyor İzle

ADANA - Adanalılar, taze ve doğal peynir alabilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Türkiye'de peynirin satıldığı tek hal olan Yüreğir Hali'ne akın ediyor- Yüreğir Sebze ve Meyve Hali'ne günde ortalama 15-20 ton peynir getiriliyor- Halde çökelek 6 lira, yağsız inek peyniri 10 lira, yağlı inek peyniri 14 lira, koyun peyniri 16 lira, keçi peyniri ise 17 liradan satılıyor- 41 yıldır peynircilik yapan Veysel Büyükkılıç:- "Peynir fiyatları 30 yıl önce et fiyatlarıyla yarışıyordu, şimdi burada bedava" ADANA



- Adanalılar, taze ve doğal peynir alabilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Türkiye’de peynirin satıldığı tek hal olan Yüreğir Hali’ne akın ediyor. 41 yıldır peynircilik yapan Veysel Büyükkılıç, “Peynir fiyatları 30 yıl önce et fiyatlarıyla yarışıyordu. Şimdi 15-17 lira civarında. Yani Yüreğir Hali’nde peynir bedava. Hem taze ve doğal hem de marketten ucuz” dedi.

Günün ilk saatlerinden itibaren günlük ve tamamen doğal peynirlerden almak için vatandaşların akın ettiği Yüreğir Sebze ve Meyve Hali’nde peynirciler, çeşit çeşit peyniri vatandaşlara sunuyor. Kurulduğu 1994 yılından bu yana günlük ortalama 15-20 ton peynirin geldiği halde esnaf da iş yerlerinde satış yapmak için peynir alıyor. Türkiye’de peynirin satıldığı tek hal olan Yüreğir Sebze ve Meyve Hali’nde çökelek 6 lira, yağsız inek peyniri 10 lira, yağlı inek peyniri 14 lira, koyun peyniri 16 lira, keçi peyniri ise 17 liradan satılıyor. “Burası Türkiye için çok önemli bir yer” 41 yıldır peynircilik yapan Veysel Büyükkılıç, genelde Şanlıurfa yöresinden gelen peynirlerin satıldığı Yüreğir Hali’ndeki peynir sitesinin sadece Adana için değil, Türkiye için de önemli bir yer olduğuna dikkat çekerek, “Şu anda ülkemizde her gün 15-20 ton peynirin girdiği tek yer burası. Her gün buraya taze peynir gelir ve genelde gün sonuna kadar biter. Vatandaşımız basma, salamura peynir yapmak için buradan taze peynir alırlar. Hareketlilik sabaha karşı saat 04.00’da başlar, akşam geç saatlere kadar devam eder. Şubat ayından Temmuz’a kadar da yoğunluk sürer” diye konuştu.

“Adana’da peynir kültürü dört dörtlük” Yüreğir Hali’nde satılan ürünlerin doğal olmasından dolayı rağbet gördüğünü dile getiren Büyükkılıç, “Burada satılan peynirlerin içerisinde sadece süt ve maya var. Tuzunu bile peyniri alan vatandaşımız kendileri ekliyor. Uzun yıllardır gelen alışkanlıklarından dolayı vatandaşımız iyi peynir alabilmek için buraya geliyor. Hatta aileler damak tatları daha iyi olduğu için genelde en yaşlı fertlerini getirip, peynirleri onlara seçtiriyorlar. Özellikle Adana’da peynir kültürü dört dörtlük” ifadelerini kullandı. Peynir fiyatlarının 1989’da et fiyatlarıyla yarıştığını, şu an 4’te 1’i olduğunun altını çizen Büyükkılıç, , “Geçen yıl 12-13 lira arasında sattığımız peyniri bu yıl 20 liranın üzerinde satmamız gerekiyordu ancak şu anda fiyatlar 15-17 lira civarında. Yani özellikle son zamanlarda yaşanan ekonomik dalgalanmalara göre peynir burada bedava” dedi.

