Adana'dan 'Temsa'yı kurtaralım' çağrısı İzle

( ADANA ) Adana'dan "Temsa'yı kurtaralım" çağrısı- Adana’da oda ve borsaların temsilcileriyle, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları Temsa’nın bir an önce tekrar üretime başlaması için çağrı yaptı ADANA



- Adana’da bulunan oda ve borsaların temsilcileriyle, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ‘Temsa’nın bir an önce tekrardan üretime başlaması için çağrı yaptı. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, “Hiçbir ülke, Temsa gibi önemli bir değeri kaybetmek istemez. Hükümetimizin Temsa’nın yeniden faaliyete geçmesi noktasında gereken katkıyı sağlayacağına olan inancımız tamdır” dedi.

Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten, ABD ve Avrupa Birliği dahil yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren otomotiv devi Temsa’nın önce True Value Capital Partner’s fonuna satılması, ardından da üretime ara vermesi tartışmalara neden oldu. Bugün de kentteki oda ve borsa başkanlarıyla birlikte büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ortak basın toplantısı düzenledi.

“15 bin kişiye istihdam”Ortak bildiriyi okuyan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Temsa’nın Türkiye’de önemli ve milli değerlerinden birisi olduğunu söyledi.



Temsa’nın elektrikli otobüslerinin ABD’de bulunan Silikon Vadisi’nde hizmet verdiğini aktaran Kıvanç, “Temsa, 2018 yılında gerçekleştirdiği 125 milyon dolar ihracatıyla Türkiye’nin en büyük 123. ihracatçı şirketi olarak ülkemizin ve bölgemizin istihdam gücünü artırmış ve cari açığın kapatılmasına da önemli katkı sağlamıştır. Temsa, Adana ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin evine ekmek götürmesine vesile olmaktadır” diye konuştu.

“Sahip çıkma zamanı”Temsa’nın bir an önce tekrardan üretime geçmesi gerektiğini vurgulayan Kıvanç, “Süreçte hangi hatalar yapılmış olursa olsun, önümüzdeki dönemde, ilgili tüm tarafların, Temsa’nın çalışması noktasında gereken özveriyi göstermesi bölgemiz ve ülkemizin ekonomik menfaatleri acısından önemli bir gerekliliktir. Hiçbir ülke, Temsa gibi önemli bir ismi/değeri kaybetmek istemez. Hükümetimizin Temsa’nın yeniden faaliyete geçmesi noktasında gereken katkıyı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Ülke olarak oldukça hassas bir dönemdeyiz. Zaman üretime, ihracata, istihdama, yüksek teknolojiye sahip çıkma zamanıdır” ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin ‘Temsa için ne gibi bir formülünüz var’ sorusuna ise Zeki Kıvanç, “Bizim bir formülümüz yok. Ama böyle bir kuruluşun kapatılması ülkemize zarar veriyor” dedi.

“Borç vadesinden önce istendi”Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, “Aslında durum bu kadar kötü olacak bir noktada değil. Temsa Genel Müdürü ile konuşmamızda 200 milyon dolar borç olduğunu borcun büyük bölümünün de 2020’de vadesi geldiğini söyledi.



Ancak bir anlaşmazlıktan dolayı Vakıfbank ve Ziraat Bankası’nın kredileri erken çekmiş sorun da böyle başlamış. Ancak Adana’da herkes olaya el attığına göre Ankara da bu işi ciddiye alacaktır diye inanıyorum” şeklinde konuştu.





