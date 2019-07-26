Adana'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı...Ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi

-Mehmet Akın Doğan röportaj

-Mesut Er röportaj

-Tarladan detaylar

-Drone detayları



( ADANA -ÖZEL)- Ayçiçeğinde dönüm başına yüzde 50 kayıp var- Ayçiçeği verimi azaldı çiftçi devletten yardım bekliyor- Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:- “ TMO’nunda ayçiçeğini almasını bekliyoruz” ADANA



- Adana’da yağlık ayçiçeğinde hasat başladı.

Ayçiçeğinde verimin geçen yıla kıyasla azalması ancak fiyatların artması bekleniyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Rekoltede dönüm başına yüzde 50 kayıp var. Devletimizin çiftçiye acil destek vermesi gerekiyor” dedi.

Yüreğir Ovasında yağlık ayçiçeği eken üreticiler hasada başladı.

Bu yıl ki ücretlerin devlet tarafından yüksek açıklanmasını beklediklerini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Kıraç bölgede en erkenci ayçiçeği biçimi başladı.

Geçen yıl ayçiçeğinde verim dönüm başına 250 ile 350 kilogram arasındaydı. Bu yıl 2018’in Aralık ayı ile 2019 yılının Nisan ayı arasında yağışların çok olmasından dolayı bitki tam kendine gelemedi ve daha sonra havaların sıcak olmasından dolayı bitki strese girdi. Şuanda bu tarlada dönüme 150 kilogram verim alınmakta. Bu yıl yüzde 40 ile yüzde 50 arasında verim kaybı var” diye konuştu.

“40 kuruşluk destek kurtarmıyor” Ayçiçeğine verilen devlet desteğinin artması gerektiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti: “Ayçiçeği ne verilen devlet desteği kilogram başına 40 kuruş. Biz bu desteğinde devletimiz tarafından arttırılmasını istiyoruz. Çünkü 40 kuruşluk destek çiftçimizi kurtarmıyor. Geçen yıl kilogramı 2.20 TL'ye satılmaktaydı şuanda aynı fiyatlardan alınmakta. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de (TMO) ayçiçeğini almasını bekliyoruz. Yoksa çiftçi ayçiçeğinden para kazanamamakta.” “Ayçiçeği ekimi yüzde 10 arttı” Adana’da ayçiçeği ekiminin geçen yıla göre arttığını kaydeden Doğan, “Türkiye’de ayçiçeği 6 milyon 500 bin dönüm alanda ekildi. Adana’da ise 550 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi var. Bu geçen yıla göre yüzde 10 artış oldu ama bu artış çiftçiyi sevindirmedi verim çok düşük. Devletimizin burada çiftçiye acil destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Yüreğir ilçesi Belören Mahallesinde 20 dönüm alanda ayçiçeği eken üretici Mesut Er ise, “Bu sene yağış çok olduğundan dolayı mahsullerimiz gelişmedi. Birden de yağmurların arkası kesilince toprak parça parça olup mahsullerin damarları ayrıldı. Her seneki verim yok. Verim olmadığı gibi inşallah iyi bir fiyat açıklanır bunu telafi edebilirsek biz ayakta durmaya çalışacağız. Ayçiçeği için birde icar tutuyoruz daha sonra da yer bulmamız zor oluyor. Toprak parçalanınca zor zamanları bize gösteriyor. Şuan sıkıntılı bir dönemdeyiz” diye konuştu.



