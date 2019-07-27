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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Açıklanan fındık fiyatı üreticiyi memnun etti' - DÜZCE Haberi

'Açıklanan fındık fiyatı üreticiyi memnun etti' - DÜZCE Haberi

"Açıklanan fındık fiyatı üreticiyi memnun etti" - DÜZCE - Fındık bahçelerinden detaylar - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran ile röportaj - UFK Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran : - "Açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etmiştir. Bunu devletin fındık üreticisine sahip çıkması olarak görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz"DÜZCE (AA) - Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı fındık fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini bildirdi.Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açıklanan fındık fiyatının üretici açısından olumlu karşılandığını söyledi.

Açıklanan rakamın üreticilerin yüzünü güldürdüğünü dile getiren Başaran, "Öncelikli olarak, kamuoyu ve çiftçilerimiz açıklanan bu fındık fiyatıyla ilgili memnuniyetini dile getirmişlerdir. Açıklanan Giresun kalite fındığın 17 lira, levant kalite fındığın ise 16,50 lira olarak açıklanmasının Giresun fındığının yüzde 10 seviyelerinde yer tutması nedeniyle gerçek manada açıklanan fındık fiyatının 16,50 lira olduğu algılanmıştır. Açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etmiştir. Bunu devletin fındık üreticisine sahip çıkması olarak görüyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.
Fındık fiyatının açıklanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bir an önce alım yapmasını beklediklerini ifade eden Başaran, TMO'nun hangi depolarda ve ne kadar fındık alacağını belirtmesini, dönüm başına 150 kilogramın altında olmaması gerektiğini kaydetti.
Başaran, "TMO hızlı bir alım yapmalı. Özellikle de 1 - 1,5 ay içerisinde 100 - 150 bin ton alabileceğini piyasalara göstermelidir. Bu şekilde bu oluşmazsa piyasada fiyat çok daha aşağıda gerçekleşecektir. Bu da çiftçimizin mağduriyetine sebebiyet verecektir." dedi.

Asad Salar Bild Muhabir Piyasalar 

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