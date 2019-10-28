ABD ve Kanada'da mutfakları Türk taşları süslüyor - BALIKESİR
- Fabrikada çalışmalardan görüntüler - İşletme sahibi Mert Kilitçi ile ropörtaj - Atölyenin üretim şefi Çiğdem Altınbaş'la ropörtajABD ve Kanada'da mutfakları Türk taşları süslüyor - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde 8 ay önce kurulan atölyede işlenen fayans ve mozaikler, ABD ve Kanada'daki binaların mutfak ve banyolarında kullanılmak üzere ihraç ediliyor - Ayda ortalama 10 bin metrekarelik üretimin yaklaşık 6 bin metrekaresi ambalajlanarak konteynerlerle bu iki ülkeye gönderiliyor - İşletme sahibi Mert Kilitçi: - "Taşa şekil veriyoruz, işliyoruz. Mozaik çok değişik bir iştir, mermerin son geldiği noktadır. İşimizi severek yapıyoruz çünkü bu bir aşk"BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde bir atölyede mutfak ve banyolar için üretilen fayans ve mozaikler, ABD ile Kanada'ya ihraç ediliyor.Bölgedeki bazı mermer firmalarında çalışan 28 yaşındaki Mert Kilitçi, 8 ay önce Bandırma'da atölye kurarak 22'si kadın 25 işçi istihdam etti. Balıkesir , Marmara Adası ve Bandırma'dan temin edilen işlenmemiş olarak alınan mermerler, atölyedeki makinelerde işlenerek fayans ve mozaiğe dönüştürülüyor.Ayda ortalama 10 bin metrekare üretim yapılan iş yerindeki ürünlerin yaklaşık 6 bin metrekaresi ambalajlanarak konteynerlerle ABD ve Kanada'daki bazı yapı marketlerine gönderiliyor.Mert Kilitçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyesini İŞKUR desteği ile kurduğunu söyledi.
Doğal taş konusunda Türkiye'nin çok zengin olduğunu vurgulayan Kilitçi, şöyle devam etti:"Burada taşa şekil veriyoruz, işliyoruz. Mozaik çok değişik bir iştir, mermerin son geldiği noktadır. İşimizi severek yapıyoruz çünkü bu bir aşk. ABD ve Kanada'ya ihracat yapıyoruz. Ayda ortalama 12 konteynerlik olmak üzere 10 bin metrekare fayans ve mozaik üretiyoruz. Yeni bir işletme olduğumuzdan dolayı bu bizim için iyi bir miktar. Hedefimiz aylık 30 konteynere çıkmak. Ülkemize döviz getirerek destek sağlıyoruz." - "Geri dönüşler çok olumlu"Kilitçi, ürünlerinin genellikle mutfak ve banyolarda kullanıldığını aktardı.Değerli taşlardan dolamitle ilgili çalışmalarının da olduğunu dile getiren Kilitçi, "Atölyemizde çalışan kadınları İŞKUR desteği ile aldık. Çok güzel bir çalışma ortamımız var, onlar için de güzel oldu. Bize geri dönüşler çok olumlu oluyor. ABD ve Kanadalıların mutfak ve banyolarını Türk taşları süslüyor. Bu durum bizim için çok gurur verici bir şey, mutluyuz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz." dedi. Atölyenin üretim şefi Çiğdem Altınbaş da mermer mozaik işlemeciliğinin "kesim", "dizgi ve paketleme", "kalite kontrol" olarak sınıflandırıldığını belirtti. İşçileri yatkın oldukları bölümlerde görevlendirdiklerini ifade eden Altınbaş, şöyle konuştu:"Buradaki misyonumuz, aslında kadınların elinin yatkın olduğu bu işi emeğe çevirerek hem onların para kazanması hem de bizim yeterli istihdamı sağlamamız. Yurt dışına bu el emeği ürünleri gönderebilmek ve birçok kadını istihdam etmek bizim için güzel ve onur verici. Kadına karşı pozitif ayrımcılıktan, kadının ekonomik özgürlüğünden ve üretime olan katkısından her zaman yanayım. Her konuda arkadaşlarıma destek oluyoruz ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz."
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