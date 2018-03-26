ABD ve İngiltere'ye traktör ihraç ediyorlar - KONYA
- Konya 'daki tarım fuarından görüntü - Erkunt Traktör'ün ürünleri - Erkunt Traktör Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan ile röportajKONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten Erkunt Traktör, traktörün ana vatanı olarak bilinen İngiltere'ye ve ABD'ye ihracata başladı. Erkunt Traktör Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin 15'inci yılını kutladıklarını söyledi.
Türkiye'de pazar üçüncülüğünü koruduklarını dile getiren Armağan, daha üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini vurguladı.Armağan, ihracata 2007’de başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üreten markayız. 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. 'Türkiye'den marka mı çıkar, nerede üretiyorsunuz' diye soruyorlardı. Katıldığımız fuarlarda markamızı ispatladık ve yurt dışındaki çiftçi, markamızı arar hale geldi. İngiltere, traktörün doğduğu yer ve oraya ihracat yapıyoruz. Buraya ihracat yapabilmek benim için gururdur. 1,5 ay önce imzaladığımız sözleşmeye göre ABD'ye ihracata başlıyoruz. Bu da başka türlü bir gurur."Yurt içindeki pazar payının ise zamanla yükseldiğine işaret eden Armağan, yeni ürünlerle bunu yüzde 10’un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.Armağan, şirketinin başarısında işini aşkla yapmanın önemli yeri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Çok iyi bir ekibim var, birlikte çok güzel işlere imza atıyoruz. Doğru zamanda doğru insanlarla çalışmak önemli. O insanları bulduğumu düşünüyorum. Yönetim kurulu başkanıyım diye hiçbir zaman yerimde oturmuyorum. Çiftçinin sesini duymayı ve onların hissettiklerini yaşamayı çok seviyorum. Ne anlatıyorlarsa ciddiye alıyoruz ve bunları tasarıma dönüştürüyoruz. Yaptığım işi keyifle yapıyorum." - "Çevreci traktör" üretiyorFirmanın, 7 motor segmentinde üretim yaptığını anlatan Armağan, şunları kaydetti:"Türkiye'de ilk defa düşük yakıtla yüksek performans sağlayan, gürültü ile gaz emisyonlarını azaltan Common - Rail çevreci motoru, traktöre uyguladık. Çevreye zararlı değil. Çiftçi, egzoz gazından zarar görmüyor. Tamamen çevreci traktör. Diğer motorlara göre fiyatı bir miktar pahalı. Bütün dünya buraya kayarken, 'Türk çiftçisinin de bunu tanıması lazım' diye düşündük. Bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önce 90,100 ve 110 beygirli motorlarda bu uygulamayı yaptık. Daha küçük beygirdeki (70 ve 80 beygir) traktörlerimizde de artık bu motor var. Türkiye, ileriye gitmek zorunda. Adım adım ilerlemeliyiz. Biz de bu adıma katkıda bulunursak ne mutlu."