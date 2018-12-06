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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
'ABD'nin Kaliforniyası varsa Türkiye'nin Adıyaman'ı var' - ADIYAMAN

'ABD'nin Kaliforniyası varsa Türkiye'nin Adıyaman'ı var' - ADIYAMAN

"ABD'nin Kaliforniyası varsa Türkiye'nin Adıyaman 'ı var" - ADIYAMAN - " Adıyaman Badem" başlıklı panel - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan'ın konuşması - ADYÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz'ın konuşması"ABD'nin Kaliforniyası varsa Türkiye'nin Adıyaman 'ı var" - Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan: - "Kendimize hedef belirledik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bin dekar badem alanı ve 100 bin arı kovanına ulaşacağız. ABD'nin Kaliforniyası varsa Türkiye'nin Adıyaman 'ı vardır. Adıyaman Kaliforniya'ya rakip olacak"ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, "Kendimize hedef belirledik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bin dekar badem alanı, 100 bin arı kovanına ulaşacağız. ABD'nin Kaliforniyası varsa Türkiye'nin Adıyaman 'ı vardır. Adıyaman Kaliforniya'ya rakip olacaktır." dedi.
Alan, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle " Adıyaman Badem" başlıklı panelde, kentte 58 bin dekarlık badem alanı bulunduğunu söyledi.

Badem alanı bakımından Adıyaman 'ın Türkiye'de ilk sırada yer aldığını anlatan Alan, "262 bin dekarlık alanla Antepfıstığı üretiminde Adıyaman Türkiye'de 3'üncü sıradadır. Sertifikalı tohum üretimine baktığımızda, nohutta birinci, mercimekte birinci, buğday üretiminde üçüncü sıradadır. Trabzon hurmasında da Türkiye'de 5'inci sıradayız. Adıyaman sadece badem üretiminde değil arıcılıkta da belli bir noktaya geldi. 2012'de 34 bin kovanı olan kentte bu gün 74 bin kovana ulaşılmış durumda." dedi.
Küresel ısınmadan kentlerinin de nasibini aldığını ifade eden Alan, şöyle konuştu:"Biz de öyle bir ürün bulmalıyız ki susuz bile yetişen bir ürün olsun istedik. Tabi ki sulamayla birlikte badem alanlarında ciddi bir artış olur. İlimizin yağış ortalaması badem yetiştirmeye elverişlidir. Bademde Adıyaman , 58 bin dekar alana sahip. Kendimize hedef belirledik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 bin dekar badem alanı ve 100 bin arı kovanına ulaşacağız. ABD'nin Kaliforniyası varsa Türkiye'nin Adıyaman 'ı vardır. Adıyaman Kaliforniya'ya rakip olacaktır."ADYÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Solmaz ise Adıyaman 'ın birçok bitki ve ürünün tarımının yapılmasına uygun bir kent olduğunu belirtti.
Badem yetiştiriciliğinin son yıllarda yaygınlaştığını ifade eden Solmaz, şöyle konuştu:"Badem, depo edilmeye ve uzun zaman saklanmaya uygun olması, gıda endüstrisinde artan oranda kullanım alanı bulması, yurt içi tüketimle beraber yurt dışına ihraç edilme imkanlarından dolayı diğer tarımsal ürünlere göre yetiştiricisinin yüzünü güldürmektedir. Badem yetiştiriciliği yapılan alanlar sürekli artma eğilimindedir. Gelecek yıllarda badem yetiştiriciliği daha da artacaktır."

Tarım Yurt Dışı Trisin 

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