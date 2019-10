ABD’nin banyo mobilyaları Ordu’dan

-Ordu Valisi'nin konuşması

- Ordu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaklaşık 11 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan özel bir şirket tarafından üretilen banyo mobilyalarından oluşan ürünler, Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ihraç ediliyor.Ordu OSB’den, Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilecek ilk parti ürün için işletme sahasında tören düzenlendi.

Düzenlenen törene, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu OSB Başkan Vekili Murat Şimşek, firma sahipleri Olgun ve Ogün Sönmez, çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, ekonomik anlamda daha güçlü bir Türkiye inşa ederek, teknolojiyle buluşan bir Türkiye ortaya çıkarmak gerektiğini belirtti.

Vali Yavuz, "Bu anlamda Amerika’ya ihracat yapılması çok önemli. Mobilya alanında yapılması daha da önemli. Son dönemde mobilya sektörü ve türevlerinde çok ciddi bir artış var. Türkiye’de de bunu görüyoruz. Ordu’da bu anlamda iyi gidiyor. Ben, bu ihracatı gerçekleştiren firmamızı, firmamızın sahibi Sönmez ailesini tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah ihracat rakamlarımız önümüzdeki dönemde çok daha artar. Bizler de hepinizin hizmetinde ve emrinde olarak çalışacağız. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne zaman bir ihtiyacınız olursa bize, hele ihracat konusu olduğunda kapımız sonuna kadar açık” diye konuştu.

“Düşünün, üreten, yarışan Ordu”Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de törende bir konuşma yaparak, “Burada, Ordu'muz gerçekten anlamlı bir hareketi gerçekleştirdi. Amerika gibi teknolojinin zirvesi olan bir ülkeye Ordu’dan şimdi ürün ihraç ediyoruz, siftah yapıyoruz. Siftahı buradaki üründen, bereketi Allah'tan diyorum. ‘Düşünen, Üreten ve Çalışan Ordu’ sloganına uygun bir çalışma bu. Üretim bizim baş tacımız. Bunu burada gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrada yarışacağız. Bununla ilgi alt yapıyı süratle gerçekleştiriyoruz. Şu anda 10 yakın projeyi tabiri caizse namluya sürdük. Bunları teker teker gerçekleştireceğiz. Üretim ve ihracat bizim temel konumuz. Bundan dolayı kutluyorum sizi" şeklinde konuştu.

Her ay 1000 parça banyo mobilyası ABD’ye ihraç ediliyorAmerika Birleşik Devletleri’ne ihracatı gerçekleştiren şirketin sahiplerinden Ogün Sönmez de yapılan ihracat hakkında bilgi vererek, “Bugün, burada olmamızın nedeni 40 yılını dolduran firmamızın ilk ihracatını yapması vesilesidir. Takdir edersiniz ki, bugün ülkemizin en önemli günü. Bugün firmamızın da en önemli günü. En önemli günü olması onurunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yapılan törenin ardından, Ordu Organize Sanayi Bölgesinde mobilya, banyo dolapları, duş tekneleri, cam kabin ve kapı imalatı alanında faaliyet gösteren ve 120 kişiye istihdam sağlayan şirketin üretim tesislerini gezerek, yapılan üretim ve faaliyet hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.Firma tarafından üretilen 210 parça banyo dolabı, bugün düzenlenen törenin ardından Amerika Birleşik Devletlerine gönderildi. Firma, her ay bin parça banyo mobilyasını düzenli olarak ABD’nin Virginia eyaletine gönderecek.



