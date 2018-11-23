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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi - NEW JERSEY/VIRGINIA

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi - NEW JERSEY/VIRGINIA

ABD'de "Kara Cuma" çılgınlığı soğuk dinlemedi - NEW JERSEY/VIRGINIA - New Jersey 'deki perakende zincirlerinin önünde binlerce kişinin uzun kuyruklar oluşturması - Alışveriş yapan ABD vatandaşlarından detaylar - Virginia'daki perakende zincirlerinin önünde binlerce kişinin uzun kuyruklar oluşturması - Alışveriş yapan ABD vatandaşlarından detaylarABD'de "Kara Cuma" çılgınlığı soğuk dinlemedi - Perakende zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, dondurucu soğukta saatlerce satışların açılmasını beklediNEW YORK (AA) - ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı "Kara Cuma" (Black Friday) başladı.
Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Kara Cuma'da satışlar bu sene de perşembe akşamından itibaren yapılıyor. New Jersey ve New York'taki perakende zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, dondurucu soğukta saatlerce satışların başlamasını bekledi.Yerel saatle bazı mağazalarda 17.00'de (TSİ 01.00), bazılarının da 18.00'de (TSİ 02.00) satışların açılması ile halk indirimli ürünlere hücum etti.Kara Cuma indirimlerinde en çok tercih edilen ürünler yine elektronik cihazlar oldu.Başkent Washington'da da benzer görüntüler vardı. Kentteki büyük marketler ve perakende mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi, bu seneki Şükran Günü'nün 1901'den bu yana en düşük hava sıcaklığını gördüğünü duyurdu.

Tron Hava Sıcaklığı Alışveriş Market 

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