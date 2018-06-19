AB Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Christian Berger: “Aydın’da 180 milyon euro değerindeki 500 projeyi destekliyoruz” İzle

-Büyükelçinin konuşması

-Vali Köşger’in konuşması

-Halk oyunları gösterileri

-Stantların gezilmesi

-Vali ve büyükelçinin hemsball oynaması



( AYDIN )- Aydın’ın AB projeleri beğeniye sunuldu AYDIN



- Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger, AB’nin Aydın’da 180 milyon Euro değerindeki 500 projeye destek verdiğini belirtti.

Aydın'daki ziyaret ve incelemeleri kapsamında Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken'in ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger, daha sonra "AB Projeleri" sergisinin açılışına katıldı.

Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde il genelindeki kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanarak AB’den hibe desteği almaya hak kazanan 500 projeden 78’i, Vali Yavuz Selim Köşger ve Büyükelçi Dr. Christian Berger’in açılışını yaptığı sergiyle beğeniye sunuldu. AB projelerine gösterdikleri ilgi nedeniyle Aydın Valiliğiyle kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Büyükelçi Dr. Christian Berger, “AB olarak, Aydın’da 180 milyon Euro değerindeki 500 projeyi destekliyoruz. Tarım alanındaki çalışmaların özellikle burada başarılı olduğunu görüyorum. Biz İPARD aracılığıyla tarım alanındaki çalışmalara destek veriyoruz. İPARD bizi Türkiye’deki yürüttüğümüz büyük bir programımız. Organik ürünlerden bahsettiniz. Ürünlerin korunması açısından coğrafi işaret çok önemli. İncirin korunması için 2016 yılında coğrafi işaret tescili alındı. Gecen yıl da Malatya kaysısı eklendi ona. Bakalım önümüzdeki yıl ne yapabiliriz. Coğrafi işaret almak için listede bekleyen epey ürün var aslında listede bekleyen. Aydın’ın Avrupa Birliği açısından önemli bir partner ve de ortak olduğunu görüyoruz. Bu ilişkiyi de nasıl daha da ileriye götürebileceğimize hep birlikte bakacağız. Ayrıca ben jeotermal enerji üretimiyle de ilgileniyorum. Merak ettiğim bir konu. Jeotermalle ürettiğiniz enerji rakamlarını görünce gerçekten çok etkilendim. Ama sizin de ifade ettiğiniz üzere bu potansiyel daha da arttırılabilir. Belki tarım ve başka alanlarla birleştirilebilir. AB ile ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayan Aydın Valiliği ile diğer tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Karşılıklı ilişkilerimizin geliştirilmesini hatta daha da ileriye taşınmasını diliyorum” dedi.

Aydın’ın 22 antik kenti, deniz ve kültür turizmiyle önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Vali Köşger ise, “İncir üretiminde dünyada birinci sırada yer alıyoruz. Başka ürünlerle de tarımda ilk üçte bir kent Aydın. Ayrıca Aydın, jeotermal kaynaklar açısından çok önemli. Aydın’da jeotermal santrallerden yılda 700 megavat enerji üretilirken, yıl sonunda bu üretimin bin megavatı geçmesini bekliyoruz. Yaz sezonunda Aydın’a 4 milyon turist geliyor. Bu turistlerin yaklaşık 2 milyonu yabancı. Turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımız sürüyor. Avrupa Birliği’nden bugün kadar Aydın’da hazırladığımız 494 proje için 118 milyon Euro kaynak aktarıldı. Bugün burada 41 kurum ve kuruluşumuz tarafından hazırlanan 78 projeyi burada sergiliyoruz. AB’ye hazırlanan her bir proje ülkemiz için daha fazla puan ve daha fazla katma değer demek. Bu konuda başarılı çalışmalar gerçekleştiren başta AB Dış İlişkiler Büromuz olmak üzere tüm paydaşları kutluyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışını yapan ve stantları gezerek hazırlanan projeler hakkında bilgiler alan Vali Köşger ile Büyükelçi Berger, karşılıklı olarak bir Türk oyunu olan hemsball oynadı. AB Projeleri sergisinin açılışına Vali Köşger ile Büyükelçi Berger’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Büyükelçi Berger’in eşi Marilina Berger, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Müsteşar Francois Begoit, AB Türkiye Delegasyonu İç Politika Siyasi İşler ve ODGP Bölümü Danışmanı Selda Paydak ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu Miray Uluç ile davetliler katıldı.



