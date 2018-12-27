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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in fotoğrafları oylamasıAA "Yılın Fotoğrafları" oylaması - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıİSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy verdi.Bilecik, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, “haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde “Yılın Fotoğrafları” için oy kullandı.Haber kategorisinde seçimini Emin Sansar’ın “Burseya Dağına Türk Bayrağı”, yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğraflarından yana kullanan Bilecik, spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğrafına oy verdi.

Muhabir Gori 

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