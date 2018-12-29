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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak - ANKARA

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak - ANKARA

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak - ANKARA - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak'ın oylama görüntüleriAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandıANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ocak, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı."Haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim Zaferi" adlı fotoğrafına oy veren Ocak, "Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve Yerli İHA" adlı fotoğrafını tercih etti.Ocak'ın, "Spor" kategorisindeki tercihi ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" isimli fotoğrafı oldu.

Muhabir Gori 

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