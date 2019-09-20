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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
93 yıllık fabrikada şeker pancarı alımı başladı - UŞAK

93 yıllık fabrikada şeker pancarı alımı başladı - UŞAK

- Römorklarda ve kamyon kasalarındaki şeker pancarları - Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın tören alanına gelmesi - Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız'ın törende yaptığı konuşma - Fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçilere çeşitli hediyeler verilmesi - Açılış kurdelesinin kesilmesi - Şeker pancarı alımına geçilmesi - Şeker pancarlarının fabrikada işlenmesi Uşak 'taki 93 yıllık fabrikada şeker pancarı alımı başladı - Türkiye'nin ilk özel teşebbüs yatırımı olarak 1926 yılında faaliyete geçen Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasında, 94'üncü kampanya döneminde yaklaşık 27 bin ton şeker üretilmesi planlanıyorUŞAK (AA) - Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasında, 94. kampanya dönemi kapsamında şeker pancarı alımlarına başlandı.Türkiye'nin ilk özel teşebbüs yatırımı olarak 1926 yılında faaliyete geçen Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın 94. kez açılan ''Pancar Alım Kampanyası'' nedeniyle tören düzenlendi.
Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, törende, bu yıl 65 köyde 1457 çiftçi ailesiyle 250 bin tonluk üretim kotası sözleşmesi yaptıklarını söyledi.

Şeker pancarı ekimlerinin 18 Mart'ta başladığını, bu dönemde 35 bin 920 dekar alanda hasat yapılacağını aktaran Zararsız, bugüne kadar çiftçilere 17 milyon lira avans ödendiğini dile getirdi.Zararsız, 5 merkezde alım gerçekleşeceğini, fabrikada 24 saat kesintisiz çalışılarak günde ortalama 1800 ton şeker pancarı işleneceğini ifade ederek, "Yılda yaklaşık 200 bin ton şeker pancarı işlenecek. Üretim döneminde 27 bin ton şeker, 9 bin ton melas, 60 bin ton yaş pancar posası elde edilmesi planlanıyor." diye konuştu.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise şeker fabrikasının kent ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladığına dikkati çekti.Afyonkarahisar, Denizli, Manisa ve Kütahya'daki çiftçilerin mahsullerinin de burada işleneceğini hatırlatan Kocabıyık, "Fabrikamız ve çiftçilerimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılar sağlamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise fabrikanın, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığının altını çizdi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da çiftçilerin alın terinin fabrikada şekere dönüştüğü vurguladı.Şeker - İş Uşak Şube Başkanı Yaşar Taylan ise şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çıktıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçilere çeşitli hediyeler verildi.
Kurdele kesimi sonrası şeker pancarı alımına geçildi.

Fabrika Salar Lyon Şeker Fabrikası Karahisar 

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