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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
84 yaşındaki iş adamı toprağa verildi

84 yaşındaki iş adamı toprağa verildi

Cenaze namazından görüntüsü

İl Başkanları Siyasi Partiler Cenaze Namazı Siyasi Parti Öğrenciler 

-Camiden detaylar
-Fotoğraf

( DENİZLİ )- Abalıoğlu Holding kurucusu Orhan Abalıoğlu’nun cenaze namazında alanda yer kalmadı DENİZLİ

- Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden hayırsever işadamı Orhan Abalıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden ‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ sahibi ve Abalıoğlu Holding kurucularından Orhan Abalıoğlu için Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Camisi ve Külliyesi'nde cenaze namazı kılındı. İkindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazına Ekonomi Eski Bakanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkan adayları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Abalıoğlu’nun cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
İş insanı Orhan Abalığlu, eğitime verdiği katkılarla da tanınıyordu. Abalıoğlu, kent içinde eğitime 30 milyon lira katkıda bulundu.
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