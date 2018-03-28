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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı

8. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı

- Fuarda firma standklarından detaylar - Şehir maketi detayları - Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün konuşması - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş'ın konuşması - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması - Kurdele kesilmesi - Fuarı gezenlerden detaylar - Antalya Valisi Karaloğlu: - "Artık şehirlerde, moda olan akıllı şehir, smart şehir gibi kavramların ötesine gidip, sanayide kullandığımız 'Sanayi 4.0' benzeri 'Şehircilik 4.0' kavramını da kullanma zamanı geldi"ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Artık şehirlerde, moda olan akıllı şehir, smart şehir gibi kavramların ötesine gidip, sanayide kullandığımız 'Sanayi 4.0' benzeri 'Şehircilik 4.0' kavramını da kullanma zamanı geldi." dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliğinin iş birliğinde düzenlenen (City Expo), ANFAŞ EXPO Center'da kapılarını açtı.

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