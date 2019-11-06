6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı açıldı - KOCAELİ
- Fuardan görüntüler - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz'ün konuşması - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun konuşması - Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuşması - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşması6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı açıldı - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ'nin Kocaeli 'de düzenlediği fuarın, 35 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyorKOCAELİ (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ile Kocaeli Ticaret Odasının (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 6. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2019) ziyaretçilerini ağırlamaya başladı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz ve firma temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Vali Aksoy, yaptığı konuşmada, Kocaeli 'nin ekonomik potansiyelinden bahsederek, "236'sı yabancı sermayeli olmak üzere, 2 bin 588 sanayi kapasiteli işletme Kocaeli 'de faaliyetlerini sürdürmektedir. Böylesine önemli bir kentte sanayi fuarıyla yapılacak çalışmalara, daha iyi bir noktaya taşınacaktır." dedi. - "Bu yıl katılımcı firma sayısı 111"(KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu ise ilk defa 2013 yılında düzenlemeye başladıkları fuarın, kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası olduğunu bildirdi.Bu yıl da fuarda Türkiye’nin önemli sanayi firmalarına ve savunma sanayi kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaptıklarını aktaran Zeytinoğlu, "2013 yılından beri fuarımızın ziyaretçi ve katılımcı sayısı artarak devam etti. Bu yıl katılımcı firma sayısı 111. Hedefimiz, ilginin arttığı fuarda 35 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlamak. Marka değeri giderek artan fuarımızda, katılımcıların önemli iş bağlantıları kurabileceğini, işletmelerin birbirini daha yakından tanıma fırsatı yakalayabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca fuar ile, şehrin ticari hayatına canlılık , otellerde doluluk seviyesi arttı." ifadesini kullandı.Alagöz da 6 yıl önce ortaya konan bir vizyonla yola çıkıldığını belirterek, ortaya konan vizyonun daha da ileriye götürülmesi çabasına Türkiye'nin en köklü fuar TÜYAP fuarcılık grubunun da ortak olduklarını kaydetti. - "Üreten Kocaeli , üreten Doğu Marmara" - Fuarda emeği geçen firmalara, kurumlara teşekkür eden Alagöz, şunları söyledi:"Fuarımız savunma sanayisine hizmet veren ve hizmet verme adaylığı içerisinde olan Kocaeli ve bölge sanayicilerimizin, otomotiv, otomotiv yan sanayi, elektrik, elektronik, robotik otomasyon, kaynak teknolojileri, üretim makineleri, metal işleme ve saç işleme makineleri ve demir çelik sanayimizin en gözde temsilcilerine ev sahipliği yapıyor. Bir nevi bölgenin üretimi mutfağa taşınıyor. Para nerede kalıyor, üretilen yerde değil, vitrinin olduğu yerde kalıyor. Üreten Kocaeli 'nin, üreten Doğu Marmara'nın vitrinini burada açmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii da bu yıl daha güçlü bir şekilde fuarın ana katılımcıları, destekleyicileri arasında yer aldılar. "Alagöz, fuara desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e teşekkür etti.Fuarda, bu yıl 18 farklı ülkeden 175 iş insanını ağırladıklarını vurgulayan Alagöz, yüzlerce yabancı iş insanı ile katılımcı firmalar arasında, önemli ticari bağlantıların kurulabileceği görüşme ortamı sağlanacağını bildirdi. Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve KOSGEB'in desteklediği fuar, 9 Kasım'da sona erecek.
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