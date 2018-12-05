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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
6 aylık iş için geceden kuyruğa girip, kayıt yaptırmak için saatlerce beklediler

6 aylık iş için geceden kuyruğa girip, kayıt yaptırmak için saatlerce beklediler

İŞKUR önündeki kalabalık

Güvenlik Önlemi Kalaba Alabalık Çekim Kura Çekimi 

-Yapılan röportajlar
-Uzun kuyruklardan görüntüler
-Çevik kuvvet polisinin görüntüsü

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te 6 aylık geçici iş için işi olmayan vatandaşlar geceden kuyruğa giderek, kayıt yaptırmak için bekledi. Kilis’te kurumlarda 6 ay çalışacak bin 300 işçi alınacağının açıklanması üzerine geceden sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde işsizler uzun kuyruklar oluşturdu. Çevik Kuvvet polisinin daha önce yaşanan izdiham nedeniyle müdürlük önüne bariyerler konulduğu görüldü.
Polis İŞKUR İl Müdürlüğü önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Kayıtların 5-8 Aralık tarihine kadar devam edeceği öğrenilirken, noter gözetiminde kura çekimi yapılacak. Geçici iş için başvurusunda bulunacakların sayısının 8 bine ulaşması tahmin ediliyor. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, işsiz olduklarını bu nedenle İŞKUR’a yazılım için geldiklerini ifade etti.

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