5 yıl önce Diyarbakır’da kuruldu 2 kıtaya ihracat yapıyor

-Metal işleme

-İşçilerin çalışması

-Sudan çıkarılan metal

-Ekrem Özekinci’nin fabrikayı gezmesi

-Fabrikanın holleri

-Ekrem Özekinci’nin konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde 5 yıl önce kurulan Mina Galvaniz, aylık 3 bin tonluk bir kapasiteyle Arap Yarımadası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya ihracat yapıyor. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde 2013 yılında 25 milyon liralık bir yatırımla kurulan Mina Galvaniz, 5 yıl gibi kısa bir sürede Arap Yarımadası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya ihracat yapar hale geldi. Enerji nakil hatları, aydınlatma direkleri, oto bariyeri, GSM operatör direkleri, çelik konstrüksiyon ürünleri gibi birçok önemli alanda üretim yapan Mina Galvaniz’de 250 personel istihdam ediliyor. Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı ve Elektrik Haberleşme Mühendisi Ekrem Özekinci (34) yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki hedeflerinin üzerinde siparişler alarak imalatlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, “Fabrikamızın 6 tane holü var. Poligon aydınlatma direkleri, oto korkuluk ve bariyer imalatı, enerji nakil hattı direk imalatı ve Irak boru cıvatalı direk imalatı yapmaktayız. Bunların imalatından sonra galvaniz prosesine dalarak işlemlerimiz tamamlanmaktadır. Şuanda aylık ortalama 3 bin tonluk bir üretim kapasitemiz bulunmaktadır. Yurt içinde çok önemli projelere imza attık. Yoğun bir şekilde ihracatımız devam ediyor. Arap Yarımadası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya ihracatımız devam ediyor. Amacımız bize yakın olan Suriye ve Irak pazarını doğru bir şekilde kullanmak. Irak ve Suriye yeniden inşa edileceği için oranın enerji damarlarını iyi bir şekilde örüp oraya girmek istiyoruz” dedi.

“Bölgenin refah seviyesinin artması bizim için önemli” 2013 yılında yaklaşık olarak 25 milyon liralık bir yatırımla kurulan Mina Galvaniz’de 250 personel çalıştığını dile getiren Özekinci, şunları kaydetti: “Bölge halkının kalkınması, Diyarbakır’ın istihdam sayısının arttırılması, refah seviyesinin artması bizler için çok önemli. Batıda yaşayan iş adamlarının da Diyarbakır’a, Güneydoğu Anadolu Bölgesine yatırım yaparak daha fazla istihdam sağlaması da önemli. Mina Galvaniz, teknolojik ve marka bilinirliği açısından şuanda üst düzey seviyeye ulaştı. Bu sene AR-GE konusunda çalışmalarımız var. İhracatımızı daha da arttırıp marka bilinirliğimizi ve kalitemizi üst düzeye çıkararak hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz.”

