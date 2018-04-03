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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
46. Uluslararası Trablus Ticaret Fuarı başladı - TRABLUS

46. Uluslararası Trablus Ticaret Fuarı başladı - TRABLUS

- 46. Uluslararası Trablus Ticaret Fuarından detay görüntüler - Fuarın açılışından detaylar - Libya Milli marşın okunması - Fuarlar Genel Komitesi Başkanı Salahaddin Hamza'nın açılış konuşması - UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Ömer Maitik ile röportaj - Fuarlar Genel Komitesi Başkanı Salahaddin Hamza ile röportajTRABLUS (AA) - Libya'da yerli ve yabancı pek çok firmanın temsil edildiği 46. Uluslararası Trablus Ticaret Fuarı başladı.
Ulusal Mutabakat Hükümetinden (UMH) yetkililerin de katıldığı ve 12 Nisan'a kadar sürecek olan fuarın açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Fadlullah ed - Dersi, bakanlık olarak gayrisafi milli hasılanın artırılması, kamu ve özel sektörün desteklenmesi için ekonomik politikalar geliştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Dersi, yerli ve yabancı şirketlerin fuara katılımının bilgi ve tecrübe alışverişini artıracağını dile getirdi.UMH Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Ömer Maitik ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, pek çok şirketin bu türden fuarlara katılmaya hazır olduğunu belirterek, gelecek yıllarda fuarı genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Alışveriş Politika Gayrisafi Özel Sektör Bakanlık 

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