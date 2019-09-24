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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
4. Uluslararası Tekstil Zirvesi'ne doğru - KAHRAMANMARAŞ

4. Uluslararası Tekstil Zirvesi'ne doğru - KAHRAMANMARAŞ

- 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi'ne doğru - Toplantıdan detaylar - KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'ün konuşması - KMTSO Başkanı Serdar Zabun'un konuşması - Uluslararası Pamuk Birliği Başkanı Bill Ballenden'in konuşması4. Uluslararası Tekstil Zirvesi'ne doğru - Uluslararası Pamuk Birliği Başkanı Bill Ballenden: - "Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret ihtilafları, Amerika'daki çok büyük ürün rekoltesi, tüketimin düşmesi, insanları zorlu durumlara sokuyor. Bu istikrarsızlık dönemlerinde kişilerin güvenebileceği kurallara ihtiyacımız var"KAHRAMANMARAŞ (AA) - Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) Başkanı Bill Ballenden, "Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret ihtilafları, Amerika'daki çok büyük ürün rekoltesi, tüketimin düşmesi, insanları zorlu durumlara sokuyor. Bu istikrarsızlık dönemlerinde kişilerin güvenebileceği kurallara ihtiyacımız var." dedi.
Ballenden, 26 Eylül'deki 4. Uluslararası Tekstil Zirvesi öncesi Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentin dünyadaki önemli pamuk tüketicileri ve üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada pamuk ticaretinin dinamiklerinin değiştiğine dikkati çeken Ballenden, şunları kaydetti:"Bugünlerde çok istikrarsız bir dünyadan geçiyoruz. İstikrarsızlık büyük çoğunlukla bizim kontrol edemeyeceğimiz faktörlerden kaynaklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret ihtilafları, Amerika'daki çok büyük ürün rekoltesi, tüketimin düşmesi, insanları zor durumlara sokuyor. Bu istikrarsızlık dönemlerinde kişilerin güvenebileceği kurallara ihtiyacımız var."Ballenden, Uluslararası Pamuk Birliğinin 175 yıldan beri hizmet sunduğunu belirtti.
Pamukla ilgili birçok testin bulunduğunu ifade eden Ballenden, "Burada tarafsızlık ve doğrulukla ilgili dünyanın önde gelen laboratuvarlara da sertifikalar sunuyoruz. Böylelikle uluslararası kabul görmüş standartların uygulanması için hizmet sunuyoruz." dedi.
- "Son derece önem taşıyor"KMTSO Başkanı Serdar Zabun ise tekstil sektörünün ana ham maddesi pamuğun tüketiminde ve iplik üretiminde büyük ölçüde pay sahibi olan Kahramanmaraş 'ın, artık fason üretimden çıkmış ve "moda üreten" bir kent haline geldiğini belirtti.
Pamuklu ürünlerde, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türk markası olarak anılan Kahramanmaraş 'ın, kalite ve temin bakımından müşterilerine çok önemli avantajlar sunduğunu vurgulayan Zabun, tekstilin ana girdisi olan pamuğun tedarik yolları ve kalitesinin hem Kahramanmaraş 'ı hem de bölge illerini doğrudan ilgilendirdiğine işaret etti.KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz de dünyadaki pamuk ticareti üzerine uygulanan kurallara değindi.Toplantı, soru cevap bölümüyle devam etti.

Tarafsızlık Laboratuvar Toplantı Tekstil Sektörü Uluslararası 

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