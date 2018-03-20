4. İDEV ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı'na doğru - KOCAELİ
- Basın toplantısından detay görüntü - TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz'ün konuşması - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. ve Kocaeli Ticaret Odası tarafından düzenlenen fuarlar, yarın kapılarını açacak - Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı desteği ve ABİGEM iş birliğiyle "Co - Matching İkili İş Görüşmeleri" etkinliği kapsamında 8 ülkeden 120 firma fuarda iş görüşmeleri gerçekleştirecekKOCAELİ (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 4. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV) ile 2. Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı, yarından itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.KOTO Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, birbirinden modern konut, villa, iş yeri ve rezidans projelerinin yer aldığı fuarda kendi evinin sahibi olmak isteyen çiftlerin birbirinden avantajlı konut projelerini değerlendirme fırsatı yakalayacağını söyledi.
İDEV sayesinde firmaların ürünlerini doğru bir platformda tanıtma imkanı bulacağını ifade eden Alagöz, bu sayede iç tüketimin canlanarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti. - "Evlenecek ve evini yenileyeceklere kolaylık"Fuarın 2018 evlilik modasına yakından mercek tutacağını ve aynı zamanda otomobil hayali kuran çiftlerin fuara özel kampanyalardan faydalanarak otomobil sahibi olabileceklerini belirten Alagöz, şunları kaydetti:"Evlenecek çiftlerimiz ve ev sahibi olmak isteyen ziyaretçilerimiz fuarlarımızda istedikleri her şeye tek çatı altında ulaşabilecek. Son hazırlıklarımızı tamamladığımız fuarlarımız, evlenecek ve evini yenilecekler için büyük kolaylık sağlayacak. Fuar defileler ve organizasyonlarla festivale dönüşecek. Katılımcı firmalarımızın en özel tasarımlarının sergileneceği Wedding Show 2018 defilesi fuarımızın ilk günü görücüye çıkacak. Fuarımızın 2. günü ünlü Youtuber Oğuzhan Uğur stand - up show ile ziyaretçilerimiz ile buluşacak. Fuarımızın 4. günü ise ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan'ın sunumu ile 'Çiftler Yarışıyor' yarışması düzenlenecek. Birçok çiftimiz bu yarışmada birbirinden güzel hediyeler kazanma şansı yakalayacak."Geçen yıl düzenlenen fuarı yaklaşık 42 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Alagöz, bu sene hedeflerinin bu rakamın üzerine çıkmak olduğunu dile getirerek, sanayi kenti Kocaeli 'ni fuar üssü haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi. - "8 ülkeden 120 firma iş görüşmesi yapacak"KOTO Başkanı Necmi Bulut ise başta Kocaeli olmak üzere Doğu Marmara'nın fuar merkezi olması noktasında yaptıkları çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini dile getirdi.Şehirlerin ve bölgelerin kalkınmasında nitelikli fuarların büyük önem taşıdığını vurgulayan Bulut, "Türkiye'nin üretimine, ticaretine ve ihracatına yön veren ilimizi fuarcılıkta da cazibe merkezi kimliğine kavuşturmak için ilimizdeki ve bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla uyumlu bir şekilde çalışmalar sürdürüyoruz. İlimizde fuar sayılarının artması ve fuar alanımızın tüccar ve sanayicimize hizmet etmesi en büyük arzumuzdur." diye konuştu. Bu yıl ilk kez İDEV Fuarı ile eş zamanlı olarak Ekonomi Bakanlığı desteği ve ABİGEM iş birliğiyle "Co - Matching İkili İş Görüşmeleri" Etkinliği düzenleneceğini bildiren Bulut, şöyle devam etti:"Bu kapsamda 8 ülkeden yaklaşık 120 firma, fuar alanımızda iş görüşmeleri gerçekleştirecektir. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda üyelerimizi uluslararası pazarlara ulaştırmaya gayret gösteren Odamız, bu ve bunun gibi birçok etkinliği hayata geçirecektir. Herkesi fuarımıza davet ediyorum." Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 5 bin metrekare kapalı alanda 100'ün üzerinde firmanın katılımıyla düzenlenecek fuarlar, 21 - 25 Mart tarihlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.