4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne doğru (2) - ANKARA
- Maden işçisinin madene inmesi - Madencilerin madende çalışması - Madencilerin madende yemek yemesi - Maden işçilerinin madenden çıkması4 Aralık Dünya Madenciler Günü'ne doğruANKARA (AA) - Madenciler için özel bir gün olan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlamaya hazırlanan Çayırhan Termik Santralini besleyen linyit madenlerinde çalışan madenciler farklı vardiyalarda yeraltı ve yer üstünde çalışmalarını sürdürüyor.Kömürün kalorisine göre yıllık 5,5 - 6 milyon ton yeraltı üretim kapasitesiyle bulunan linyit madenlerinde çalışan madenciler çalışmaya başlamadan önce iş kıyafetlerini giyerek yer altına iniyorlar.Vardiya esnasında yemeklerini yeraltında yiyen madenciler çalışmalarını bitirip duş aldıktan sonra temiz kıyafetlerini giyiyor.