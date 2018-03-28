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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
36 ülkeden 360 tekstilci Bursa'ya geldi

36 ülkeden 360 tekstilci Bursa'ya geldi

- Fuardan detaylar - BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş'un konuşması - BTSO tarafından Tekstil Ur - Ge Projesi kapsamında düzenlenen "BURTEX Fashion Fabric Show"da, 36 ülkeden 360'a yakın alıcı, Bursa lı tekstil firmalarıyla buluştu - BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kuş: - "Bu organizasyonun ilkini geçen sene yapmıştık. O zaman 48 firma katılmıştı, bugün 72 firmamız var. Geçen yıl 220 alıcı gelmişti, bu yıl 360 kişi var. Önümüzdeki senelerde daha büyük yerlerde, büyük fuarlarla Bursa 'nın tekstilde marka şehir olduğunu dünyaya ispat edeceğiz"BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Tekstil Ur - Ge Projesi kapsamında düzenlenen ve 36 ülkeden 360'a yakın yabancı firma temsilcisini Bursa lı tekstil firmalarıyla buluşturan "BURTEX Fashion Fabric Show" başladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), 72 sektör temsilcisinin stant açtığı etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelen yabancı alıcılar, firma temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.Giysilik kumaş sektörü üyelerine yönelik 2 gün sürecek organizasyonda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından da kozadan ipek üretimine ilişkin sunum yapılıyor.BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, etkinliğin açılışında, Bursa 'nın bir tekstil şehri ve üretim üssü olduğunu söyledi.

Bursa 'yı fuar ve cazibe merkezi haline getirmek için söz verdiklerini vurgulayan Kuş, "Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz fuar ve alım heyeti organizasyonlarında Bursa 'da 6 bin civarında yabancı alıcıyı misafir ettik. Bu yılki hedefimiz bunun çok üstünde." diye konuştu.
- " Bursa 'ya 950 yeni ihracatçı kazandırdık"Üretimde bir marka olan Bursa 'nın pazarlama ve fuarcılıkta da marka olması için gayret sarf ettiklerini belirten Kuş, şunları kaydetti:"Bugünkü etkinliğimiz, 2 gün sürecek bir mini fuar. Yurt dışından gelen 360 yabancı alıcıyı Bursa 'da misafir edeceğiz. Etkinliğin ardından alıcılar, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) firmalarını ziyaret edecek. Amacımız, Bursa 'ya katkı koymak, değer katmak ve iş üretmek. Bu organizasyonun ilkini geçen sene yapmıştık. O zaman 48 firma katılmıştı, bugün 72 firmamız var. Geçen yıl 220 alıcı gelmişti, bu yıl 360 kişi var. Önümüzdeki senelerde daha büyük yerlerde, büyük fuarlarla Bursa 'nın tekstilde marka şehir olduğunu dünyaya ispat edeceğiz."Kuş, Bursa 'nın tekstil ihracatında en yüksek rakamı yakaladığını dile getirerek, " Bursa 'ya bir hedef kondu, bunu yakalamak için burada ciddi bir ticaret hacmi yakalanmasını bekliyoruz. Yaptığımız etkinliklerle Bursa 'ya 950 yeni ihracatçı kazandırdık." ifadesini kullandı.Etkinliği yılda 2 defa düzenlemeyi hedeflediklerini aktaran Kuş, "Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Amerika'ya, her yerden ziyaretçi var. Rusya gibi yakın coğrafyalardan biraz daha fazla." dedi.

İsaf Akalan 

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