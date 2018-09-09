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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
- 35 bin Levrek yavrusu denizle buluştu

- 35 bin Levrek yavrusu denizle buluştu

balıkçılar tarafından tutulan balıkların kontrolü

Ödül Töreni Balık Avı Festival Amatör Sosyal Sorumluluk 

-balıkçılara ödüllerinin verilmesi
-BORABDER Başkanı Mustafa Uyar açıklama

( MUĞLA )- Bodrum Yalıkavak Mahallesinde düzenlenen Geleneksel 6'ncı Balık Avı Festivaline katılan amatör olta balıkçıları keyifli bir yarışmanın ardından 35 bin levrek yavrusunu deniz ile buluşturdu. MUĞLA

- Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneği (BORABDER)’nce düzenlenen Balık Avı Festival kapsamında, Yalıkavak Mahallesi iskelesinde buluşan 45 balıkçı 15 tekne ile balık avı yarışmasına katıldı.
Eskişehir, Sakarya ve İstanbul’dan da yarışmacıların katıldığı festival sonunda yakalanan balıklar gerekli kontrollerden geçirildi ve dereceye girenler tespit edildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç tarafından çeşitli ödüllerin verildiği ödül töreninin ardından, özel bir balık çiftliğinden getirtilen 35 bin levrek yavrusu Yalıkavak Koyuna bırakıldı. Festival sonunda açıklama yapan BORABDER Başkanı Mustafa Uyar şunları söyledi: “Bu yıl altıncısını yaptığımız bir etkinlik. İlk başta bunu balık yarışması diye başlattık fakat ondan sonra sosyal sorumluluk projelerine doğru iyice yöneltmeye başladık. Bunun sonunda da 35 bin levrek yavrusunu denize salımını yapıyoruz. Yine bunu bütün halkımızla çocuklarımızla yaptık ve herkes artık denizde benim de bir kova balığım var diye bakmaya başladı.
İnşallah amacımıza ulaşırız” (TA)
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