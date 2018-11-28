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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
34’üncü İSEDAK Toplantısı - Rifat Hisarcıklıoğlu (2) - İSTANBUL

34’üncü İSEDAK Toplantısı - Rifat Hisarcıklıoğlu (2) - İSTANBUL

- Salondan görüntüler - TOBB) Başkanı ve İslami Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun konuşması34’üncü İSEDAK Toplantısı - Rifat HisarcıklıoğluİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği 34’üncü İSEDAK Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlendi.
Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve İslami Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu'da bir konuşma yaptı.

Salar İslam 

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